„Бизнесът за Пловдив“ настоя за предвидими цени на електроенергията

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ разпространи позиция до медиите, в която настоява за предвидимост на цените на електроенергията. Компаниите, които членуват в организацията, изразяват своята сериозна загриженост относно текущите нива и високата непредсказуемост в сметките за ток за бизнеса в България.

„През последните месеци нашите членове отчитат съществен ръст на разходите за електроенергия, който пряко влияе върху себестойността на продукцията, конкурентоспособността на предприятията и възможността за запазване и разкриване на работни места. За индустриален и логистичен център като Пловдив този проблем има системен характер и застрашава устойчивото икономическо развитие на целия регион“, подчертават от „Бизнесът за Пловдив“.

Членовете на сдружението подчертават, че не оспорват пазарния принцип и необходимостта от либерализиран енергиен пазар, но в същото време настояваме за предвидимост, прозрачност и адекватни защитни механизми, тъй като електроенергията се е превърнала в ключов производствен фактор, сравним по своя ефект с допълнителен данък върху икономическата активност. Липсата на достатъчна яснота при формирането на крайните цени, ограничените възможности за дългосрочно планиране и недостатъчните компенсаторни инструменти поставят българските предприятия в неравностойно положение спрямо техните конкуренти в други държави – членки на Европейския съюз, смятат от сдружението.

От там отбелязват, че на 3 февруари т.г. европейските асоциации на енергоинтензивните индустрии са публикували съвместно изявление, с което алармират за реалния риск Европа да загуби своята индустриална база в резултат на непоследователни и икономически неустойчиви енергийни и климатични политики. Зад това изявление застават организации, представляващи ключови отрасли – добивната промишленост, металургията, химическата индустрия, рафинериите, производството на пластмаси, хартия, цимент, стъкло и торове – т.е. секторите, които формират суровинната и индустриалната основа на европейската икономика.

Сред ясно формулираните искания на тези индустрии са:

намаляване на общите енергийни разходи за енергоинтензивните производства, включително въвеждане на ценови таван от 50 евро/MWh за електроенергията за тежката индустрия;

спиране на всякакво увеличение на въглеродните разходи през 2026 г.;

ефективни мерки срещу нелоялни търговски практики и заплахи за икономическата сигурност свързани с енергийно-интензивните индустрии;

създаване на стимулирано търсене и преференциално третиране на „произведени в Европа“ продукти.

„Тези позиции ясно показват, че проблемът с цените на енергията не е локален или изолиран, а засяга цялата европейска индустрия и изисква координирани, прагматични и икономически обосновани решения както на европейско, така и на национално ниво. В тази връзка „Бизнесът за Пловдив“ настоява за:

осигуряване на предвидим ценови хоризонт за електроенергията за бизнеса;

въвеждане на ясни и работещи механизми за компенсации при екстремни ценови нива;

подобряване на прозрачността в процесите на ценообразуване и регулация;

улесняване на достъпа на предприятията до дългосрочни договори и енергийни инструменти;

ускорени мерки за насърчаване на собствено производство на енергия от ВЕИ за индустриални потребители.

Призоваваме Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерството на енергетиката и Министерството на икономиката към открит, професионален и конструктивен диалог с представителите на реалния бизнес, включително на регионално ниво“, подчертават в позицията си от „Бизнесът за Пловдив“.

От сдружението допълват, че българската икономика и индустриални центрове като Пловдив могат да бъдат двигател на растежа, но само при наличие на стабилна и предвидима енергийна среда. Без такава среда рискът от свиване на производства, отлагане на инвестиции и загуба на работни места е напълно реален.

„Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ заявява своята готовност за експертен диалог и участие в работни формати за намиране на устойчиви решения в интерес на икономиката, заетостта и обществото като цяло“, казва се още в позицията на организацията.