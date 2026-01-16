Индексацията на заплатите в администрацията ще бъде с 5%

Правителството потвърди индексация на заплатите в държавната администрация с 5% инфлация. Това се случи по време на блиц парламентарния контрол, съобщава OFFNews.

В отговор на въпрос от „Продължаваме промяната-Демократична България“ по време на блиц парламентарния контрол вицепремиерът в оставка Томислав Дончев посочи, че удължителният закон за държавния бюджет ще бъде изпълнен и индексацията ще се осигури веднага.

По думите на Дончев това е част от усилията на правителството за модернизация на публичния сектор и осигуряване на достойни възнаграждения за държавните служители.

„Имам респект към парламентарното време, заради това ще ви предоставя кратък отговор: Да, веднага“, каза вицепремиерът от трибуната в пленарна зала.

Вчера (15.01) финансовият министър в оставка Теменужка Петкова обяви, че заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени от 1 януари с по-благоприятния за работещите процент на инфлацията – 5%.

Индексацията ще обхване всички държавни институции, като целта е да се запази покупателната способност на служителите спрямо натрупаната инфлация.