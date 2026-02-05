Литературна наздравица в Клуба на пловдивските писатели

В месеца на виното и любовта Екатерина Костова среща книгите си с колеги по перо и приятели на литературата. В залата на Дружеството на пловдивските писатели на 6 февруари, петък, от 18:00 часа за тях ще говори председателят му Ахавни Кеворкян.

На фокус ще са три книги, излязли от 2023-та до 2025 година: сборникът с разкази „Следи в следата“ по действителни случаи на момчета и момичета с трудно детство и на хората, които реално променят съдбата им вече 20 години; романът „Време. Кръв. Пясък.“ за Гражданската война в Испания (1936 г.-1939 г.) през очите на българин от 21 век и стихосбирката „Кръстопът на тишината“.

Кои са вдъхновенията за писателката, журналист и издател Екатерина Костова и какво подготвя за читателите гостите на литературната наздравица ще научат от самата нея. Във вечерта ще участва и една от героините на „Следи в следата“ – Недка Василева-Петрова.