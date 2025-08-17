Близо 30% от разходите на българите са за храна

Българите ядат повече зеленчуци, плодове, месо и кисело мляко, но по-малко сирене. Това сочат най-новите данни на Националния статистически институт за бюджетите на домакинствата и тяхното потребление през второто тримесечие на 2025-а година в сравнение със същия период на миналата година, цитирани от БНР.

Малко над 30 процента от всички разходи на едно лице от домакинството са за храна и безалкохолни напитки при домашни условия, които не включват консумацията в заведения за обществено хранене. След разходите за храна с най-голям дял от 16 процента от всички харчове са тези за данъци и осигуровки, а 11 процента за транспорт и съобщения. За една година разходите като абсолютни стойности по пера показват, че те нарастват от 835 на 951 лева за храна и безалкохолни, а за алкохол и цигари се увеличават от 109 на 130 лева. За жилище – вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома, разходите се увеличават от 397 на 463 лева на човек.