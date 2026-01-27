67% от левовете вече не са в обръщение

67% от наличността на левовете вече не е в обращение – 2/3 от масата. Само 10 милиарда остават в разплащателната система на страната. Това съобщиха от Координационният център към Механизма за еврото на предпоследния си брифинг преди 1 февруари, когато еврото остава единствената официална валута у нас, предава OFFNews.

Центърът беше създаден в края на 2025 г. като национално звено за мониторинг, координация и контрол на процеса по въвеждане на еврото в България. Той има за цел да осигури безпроблемен преход от лева към евро, да следи за неправилни практики, проблеми в търговията и обмена, и да информира гражданите и бизнеса за текущото развитие на процеса.

Председателят на центъра Владимир Иванов посочи, че пазарът в България е в добра кондиция, затова призова към рационалност. Той напомни, че от втория месец на 2026 година левът отпада като законно разплащателно средство в страната.

Всички налични левове в банкноти и монети могат да бъдат обменяни без такси в БНБ безсрочно, а в търговските банки до 30 юни. Не бива да има паника и припряност. Процедът по изземване на лева върви много добре – 67% от наличността вече не е в обращение – а това прави 2/3 от масата. Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната. Призоваваме търговци от големи населени места да не обменят левове в пощите в малките села. Забелязва се спад в жалбите – от 3000 са под 900″, разкри Иванов.

Какво показват данните за процеса на преход между двете валути

До 23 януари 2026 г. са осъществени 24 172 броя операции на стойност около 47 млн. лева. В северен централен регион са изплатени 11 милиона, в южен – 9 милиона. От 5 януари са направени 65 211 операции за над 95 милиона лева, отчитат от „Български пощи“.

По данни на Комисията за защита на потребителите до 22 януари са извършени 370 проверки. Образувани 17 административно-наказателни преписки, издадени са 5 наказателни постановления и 7 споразумения. Проверени са хранителни магазини, паркинги, аптеки, училищни столове и други сигнали.

Според информация от НАП до 25 януари са извършени 1441 проверки на 394 хранителни магазина, 30 фризьорски и козметични салона, 11 хотела, 30 паркинга и 15 фитнес зали. От 1 януари са извършени общо 4885 проверки. Установени са 300 нарушения, образувани са 293 административно-наказателни преписки, има и 67 издадени наказателни постановления за близо 185 000 евро.

До 23 януари Българската агенция по безопасност на храните е извършила 146 проверки на обекти за стоки от малката потребителска кошница, връчени са 2 предписания.

Нови 23 случая на опити за прокарване на неистински банкноти, образувани са 11 производства. Регистрирани са 12 преписки, иззети са над 100 банкноти по 100 евро, 51 по 10 евро, 2 по 20 евро, 4 по 50 евро, 2 по 200 евро и 3 по 500 евро. От началото на годината са регистирани общо 71 случая на фалшиви евробанкноти.

От БНБ уточниха, че всички евробанкноти са законно платежно средство и няма основание, освен при съмнение за неистинско платежно средство, търговец да откаже да бъде заплатено с 200 евро. Според банката неприемливо е да се заплаща с толкова едра банкнота, ако покупката е в много по-малък размер, тъй като това не говори за добросъвестност.