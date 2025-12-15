Електроразпределение Юг (част от EVN) – като водещ партньор, в сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), ЕVN Македония, Македонско екологично дружество (MES), Турско екологично дружество (DOGA) разработи международен проект “Безопасна мрежа за птиците в Югоизточна Европа” по програма LIFE на ЕС. Партньорите ще си сътрудничат и с четири електроразпределителни дружества от Турция. Проектът беше одобрен от Европейската комисия сред рекордно висок брой (137) подадени проектни предложения в направление „Природа и биоразнообразие“.

Целта на проекта е да подпомогне опазването на световно застрашените царски орел и египетски лешояд чрез модернизиране и обезопасяване на енергийните съоръжения в участващите държави. Проектът ще се изпълнява на територията на 14 защитени зони по Натура 2000 в България (в области Хасково, Кърджали, Стара Загора, Ямбол, Сливен) и 48 важни за птиците и биологичното разнообразие места (IBA/KBA) в Северна Македония и Турция.

В рамките на проекта се предвижда въвеждането на нови технологии за обезопасяването на мрежата и прилагането на най-модерни научни подходи за мониторинга на ефекта, които ще бъдат споделени с международната общност и репликирани на други места по миграционните пътища на тези два световнозастрашени вида.

Въпреки че проектът е фокусиран върху популациите на царския орел и египетския лешояд, дейностите ще рефлектират и върху много други видове – на практика всички птици, които се размножават, мигрират или зимуват в зоните на проекта.

Дейности по проекта

В рамките на проекта “Безопасна мрежа за птиците в Югоизточна Европа” се предвижда Електроразпределение Юг да изпълни следните дейности на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България:

Обезопасяване на 8700 стълба от електроразпределителната мрежа. Обезопасяването със специални материали позволява на птиците да кацат безопасно по стълбове от мрежата

Монтиране на 1 500 светлоотразители (дивертори) за птици по въздушни електропроводи.

В Република Северна Македония проектните дейности включват:

Обезопасяване на 3 000 стълба от електроразпределителната мрежа.

Монтиране на 1 000 светлоотразители (дивертори).

В Република Турция е планирано:

Обезопасяване на 5 000 стълба от електроразпределителната мрежа.

Всички дейности по обезопасяване на електроразпределителната мрежа за птиците ще се извършат в ключови места за тяхното размножаване, миграция и зимуване, като за България територията на проекта обхваща 100% от разпространението на царския орел и 90% от разпространението на египетския лешояд.

В допълнение, ще се закупят четири професионални дрона, три от които ще бъдат използвани за монтаж на дивертори, а един ще бъде използван за ГИС теренни проучвания и анализ на данни чрез специализиран софтуер. Предвидено е и закупуване на специализирана техника – две автовишки за дейности по мрежата.

Срок на проекта и финансиране

Планирано е дейностите да се изпълнят в рамките на 5 години (2025 – 2030 г.). В този период Електроразпределение Юг ще работи за опазване на биоразнообразието в България, Турция и Република Северна Македония, прилагайки иновативни технически решения с дългосрочен ефект.

Европейската комисия (ЕК) одобри най-високия размер на финансиране по проекта – 75%, като общият бюджет на проекта е над 11,3 млн. евро. От тях ЕК ще финансира близо 8,5 млн. евро, а останалите средства се осигуряват от партньорите в проекта. Съфинансирането от Електроразпределение Юг е близо 2 млн. евро.

“Безопасна мрежа за птиците в Югоизточна Европа” е трети проект на Електроразпределение Юг по програма LIFE

От 2021 г. до момента Електроразпределение Юг изпълнява проект „LIFE Safe Grid for Burgas“, който има за цел да обезопаси за птици мрежата в района на бургаските езера – част от основния прелетен път на птиците за и от Европа – VIA Pontica. По този проект досега са обезопасени над 1750 стълба и са монтирани 400 дивертора. Подземно са положени 7 км въздушни електропроводи.

В периода 2013 – 2018 г. Електроразпределение Юг изпълни проект „LIFE for safe grid“, който беше първият LIFE проект, изпълняван от инфраструктурна компания в България. През 2020 г. ЕК номинира проекта за наградата „Best Life Nature Award“.

С изпълнението на тези проекти се демонстрира ангажираността на ЕVN България да извършва устойчиви дейности и инвестиции в опазване на околната среда и модернизиране на енергийните съоръжения.

Проект № 101216021 – LIFE24-NAT-BG-EP for Birds LIFE се финансира от програма LIFE на ЕС.