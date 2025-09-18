От 24 до 27 септември в Палата 6 на Международния технически панаир – Пловдив ще се проведе второто издание на изложението „МултиХоум“ 2025. Форумът отново ще събере компании, експерти, институции и граждани с обща мисия – устойчиво и достъпно обновяване на българските жилища.

Сред акцентите тази година са консултации за собственици на жилища, подкрепа за енергийно бедни домакинства, иновативни строителни материали, ВЕИ технологии, смарт системи за управление на сгради и финансови пакети за проекти по обновяване. Посетителите ще могат да видят и демонстрация на термографско заснемане с дрон.

„МултиХоум“ е инициатива по Програма LIFE на Европейската комисия, която цели да улесни собствениците на жилища в процеса по обновяване и да насърчи преминаването към по-устойчива и енергийно ефективна среда.