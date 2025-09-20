Фондация „Български архитектурен модернизъм“ и Free Plovdiv Tour организират специална архитектурно-историческа разходка из един от най-емблематичните квартали на Пловдив – Капана.

Обиколката „Старият Капан – архитектура и история“ ще се проведе в събота, 20 септември, от 15:00 ч. Сборният пункт е на широкото пространство до стълбите на Джумаята.

Участниците ще имат възможност да научат любопитни факти за миналото на квартала, да чуят истории за хората, които са живели в него, и да разгледат отблизо характерните сгради и техните особености.

Разходката е безплатна и ще се проведе на български език, но е необходимо предварително записване на имейл info@freeplovdivtour.com или чрез съобщение във Facebook страницата на Free Plovdiv Tour.