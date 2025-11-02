Капана с нови кошчета за отпадъци

Малка, но важна промяна към по-чист квартал

Нови, модерни кошчета за отпадъци вече са поставени по уличките на артистичния квартал Капана, видя репортер на Под тепето.

Доскоро в лабиринта от барове, ателиета и малки магазини почти липсваха места за изхвърляне на боклук. Старите кошчета, които се брояха на пръстите на едната ръка и бяха изпочупени, вече са премахнати и заменени с нови. Те са стабилни, покрити и имат вграден пепелник. Естетичните контейнери се вписват чудесно в градската среда, коментират минувачите.

Жителите и посетителите на Капана също посрещат промяната с одобрение, защото новите кошчета не само улесняват поддържането на чистота, но и показват грижа за облика на един от най-емблематичните квартали на Пловдив.