АктуалноГрадътЗелен градКварталиНовини

Капана с нови кошчета за отпадъци

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:50ч, неделя, 2 ноември, 2025
0 208 Преди по-малко от минута

Малка, но важна промяна към по-чист квартал

Нови, модерни кошчета за отпадъци вече са поставени по уличките на артистичния квартал Капана, видя репортер на Под тепето.

Доскоро в лабиринта от барове, ателиета и малки магазини почти липсваха места за изхвърляне на боклук. Старите кошчета, които се брояха на пръстите на едната ръка и бяха изпочупени, вече са премахнати и заменени с нови. Те са стабилни, покрити и имат вграден пепелник. Естетичните контейнери се вписват чудесно в градската среда, коментират минувачите.

Жителите и посетителите на Капана също посрещат промяната с одобрение, защото новите кошчета не само улесняват поддържането на чистота, но и показват грижа за облика на един от най-емблематичните квартали на Пловдив.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:50ч, неделя, 2 ноември, 2025
0 208 Преди по-малко от минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина