Мащабен пожар в землището между селата Старосел и Паничери е вилнял в следобедните часове в последния работен ден на седмицата. Огнената стихия е обхванала над 600 декара изоставени лозя, съобщават от противопожарните служби.

В гасенето се включиха девет пожарни автомобила с екипи от Хисаря, Карлово, Пловдив и Стамболийски, булдозер на Сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив, доброволци от Rescue Team Plovdiv, два екипа на Доброволно формирование Хисаря и ДФ „Национален отряд за реакция при бедствия“ – Пловдив. Помощ оказаха и местни земеделци с трактори и водоноски, както и техника на Община Хисаря.

По последни данни пожарът е овладян, но продължават дейностите по изграждане на просеки и осигуряване на достъп за доизгасяване на отделни огнища. На място остават пет дежурни екипа до пълното ликвидиране на пожара.