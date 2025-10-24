Васил Стоев и Вежди Рашидов със съвместна изложба в Пловдив

Галерия ГОТИ е домакин от 30 октомври до 28 ноември на двама утвърдени творци – художника Васил Стоев и скулптора Вежди Рашидов.

Два силни характера, две различни енергии се срещат в едно споделено пространство, за да покажат творчество, което надхвърля граници, жанрове и материал – живописта на Васил Стоев и скулптурата на Вежди Рашидов.

Двамата застават един до друг, за да разкажат една обща история за паметта в различни нейни форми – история за човешкото преживяване, за материята и духа, за времето, което оставя следи като спомен и човешко присъствие.

Своеобразният диалог на езика на изкуството между В. Стоев и В. Рашидов ни разкрива формите на паметта чрез интересен контраст между скулптура и живопис – между тежестта на бронза и динамиката на колорита, обем и форма – цвят и светлина.

Авторите са свързани не само от изкуството, но и от дългогодишно приятелство, което се усеща във всяка творба – като обмен на енергия, уважение и споделен път.

В тази изложба паметта е жива – тя принадлежи едновременно на тях и на зрителя.

Вежди Рашидов извайва паметта в бронз – плътна, драматична и човешка.

Скулптурите на Вежди носят излъчването на онази характерна сила, в която суровата материя придобива душа. Всяка фигура, всяка маска или фрагмент от човешко лице носи отпечатъка на времето и на личната съдба – съчетание между дълбока емоция и строг професионализъм. Творбите му са изразителни, мощни и винаги енергични, като самия автор.

Живописните платна на Васил Стоев са експлозия от движение, светлина и ритъм. Цветът в тях диша, разтваря се, пулсира. Формите се раждат и разтварят като спомени – едновременно реални и ефирни.

Художникът извайва пространството не с четка, а с емоция – с онзи фин баланс между импулс и мисъл, между спонтанност и професионално овладяване на живописната материя. Чрез своето изкуство Васил Стоев се превръща в Създател, който завладява и води зрителя в света на поетичното движение, изразен върху платното.

В картините му паметта е дъх, поетична следа, която остава дълго след като погледът е отминал платното.

Скулптурите на Вежди Рашидов отговарят с контрапункт – плътни, монументални, наситени с човешка сила и вътрешна драматургия. В бронза той открива не само форма, но и характер. Всяка фигура, лице или маска е свидетелство за преживяно, за болката и достойнството на човека.

В неговите творби паметта има тяло – тя е осезаема, тежка, но и същевременно духовна, носеща същата енергия, която живее и в картините на Васил Стоев.

В тази среща между материя и дъх, между бронз и четка, галерия ГОТИ създава сцена, на която паметта не е минало, а живо присъствие. Изложбата разкрива колко различни, но и колко съзвучни могат да бъдат двама автори, когато ги свързва общото разбиране, че изкуството е форма на човешка истина.

В изложбата „Форми на паметта“ живопис и скулптура се срещат като отражения – едната разтваря света в светлина, другата го концентрира в материя.

Галерия ГОТИ превръща това взаимодействие в общо преживяване, в което зрителят се движи между дъха и плътта на изкуството, между цветовете на емоцията и формите на паметта.

Изложбата се открива на 30 октомври – 18:30 ч. и продължава до 28 ноември, 2025 г.

Заповядайте да се насладите на този празник на изкуството в галерия ГОТИ!