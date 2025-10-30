Две силни творчески енергии се срещат тази вечер в Пловдив. Художникът Васил Стоев и скулпторът Вежди Рашидов откриват съвместна изложба в галерия „Готи“, която ще представи диалог между живописта и скулптурата, между цвета и бронза, между динамиката и тежестта на формата.

Експозицията събира под един покрив двама от най-разпознаваемите български автори, които споделят не само сцена, но и дългогодишно приятелство. От галерията описват срещата им като „разказ за паметта – за човешкото преживяване, за материята и духа, за времето, което оставя следи като спомен и присъствие“.

„Диалогът между двамата е своеобразен сблъсък на естетики, но и съзвучие – между тежестта на бронза и светлината на цвета“, коментират от екипа на „Готи“.

Изложбата е замислена като разговор между поколения и материали, но и като покана към зрителя да открие собствената си памет в произведенията.

„В тази изложба паметта е жива – тя принадлежи едновременно на авторите и на публиката“, казват организаторите.

Откриването е тази вечер, 30 октомври, от 18,30 часа в галерия „Готи“ в Пловдив.