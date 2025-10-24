Съдът на ЕС обяви формулата за сметки за парно в България за непрозрачна

Съдът на Европейския съюз постанови, че действащата в България формула за изчисляване на дяловото разпределение при сметките за парно не осигурява достатъчна прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление. Това решение задължава българските институции да променят настоящата методика.

Съдът уточнява, че е допустимо потребителите да плащат за топлината, отдадена от тръбите и инсталациите, според обема на жилището им, но само ако правилата гарантират ясно и коректно изчисляване на индивидуалните разходи за отопление и топла вода.

Формулата за дялово разпределение от години е обект на съдебни спорове – Върховният административен съд неколкократно я е отменял, но след това е приемана в почти същия вид. Последната ѝ версия, въведена през май, бе временно спряна от ВАС до окончателно решение за законността ѝ.

Новото решение на СЕС идва по запитване от Районен съд – Пловдив и посочва конкретни слабости в българската формула, с което отваря пътя за нейното преработване.