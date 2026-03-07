Времето в Пловдив на 7 март 2026 г.

Слънцето изгрява в 6 ч. и 53 мин. и залязва в 18 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 30 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5° С.

В събота ще бъде предимно слънчево, след обяд над планинските части от региона с временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16° С.

Снимка: Александра Тороманова