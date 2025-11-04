Ще бъде представена и книгата „Лекции за стенописта“, издание на Националната художествена академия

Галерия „Възраждане“ в Стария град ще открие на 4 ноември (вторник) от 18:00 ч., изложбата живопис „Ретроспекция Германия – красива приказка“ на проф. д-р Олег Гочев – един от най-ярките представители на съвременното българско монументално изкуство.

Експозицията обединява живописни платна, в които сложната фигуративна композиция и драматичните сюжетни отношения потапят зрителя в свят между реалността и фантазията. „Персонажите изглеждат като герои от футуристичен филм и само фантазията на художника определя нереалността на това, което виждаме“, пише галеристката Красимира Алексиева в текста към изложбата.

По време на откриването ще бъде представена и книгата „Лекции за стенописта“ – издание на Националната художествена академия, съдържащо пет лекции на проф. д-р Гочев и пет на хон. ас. д-р Аксиния Пейчева. Изданието включва над 700 илюстрации и разглежда теми като мозайка, витраж, тромп-льой, 3D мапинг и съвременния синтез в монументалното изкуство.

Проф. д-р Олег Гочев е художник, теоретик и педагог с повече от 38 години преподавателска дейност в НХА. Неговото творчество обхваща стенопис, живопис, мозайка и витраж, с реализирани над 40 монументални проекта в България и по света – от София и Пловдив до Сан Франциско и Мексико сити.

Изложбата „Ретроспекция Германия – красива приказка“ ще бъде отворена за посетители до края на ноември в галерия „Възраждане“ – ул. „Стоян Чомаков“ 1, Стария град, Пловдив.