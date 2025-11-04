БългарияКриминалеНовини

Психично болен вилня в ресторант

Паника и напрежение в столичния квартал „Света Троица“, след като въоръжен мъж нахлу в местен ресторант и започна да вилнее, хвърляйки чинии и обръщайки мебели.

Инцидентът е заснет от охранителна камера, а видеото бързо се разпространи в социалните мрежи. На кадрите се вижда как мъжът чупи витрини, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук, докато клиенти и персонал се опитват да се отдръпнат на безопасно разстояние. Трима мъже се опитват да го усмирят, но успяват едва след пристигането на полицейски екип.

Жители на квартала твърдят, че това не е първият подобен случай. По думите им същият мъж е проявявал агресия и преди, като е бил многократно настаняван за лечение, но впоследствие освобождаван.

„Преди да стигне до заведението, се опита да нападне човек на спирката и чупеше коли. Този човек е опасен за всички нас и не бива да се движи свободно по улиците“, разказа очевидец на случилото се.

Полицията е извела мъжа от ресторанта. Към момента не се съобщава за пострадали.

