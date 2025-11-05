Градската художествена галерия – Пловдив модернизира реставрационното си ателие с високоточен микроскоп, влагоабсорбатори и специализирано оборудване за опазване на изкуството

Реставраторите на Градска художествена галерия – Пловдив вече разполагат с нова високотехнологична апаратура, която ще подпомогне прецизната им работа по опазване на художествени произведения. Благодарение на проекта „Материали и оборудване за ателието по реставрация и фондохранилищата към ГХГ–Пловдив“, финансиран от Министерството на културата на стойност 16 212 лева, галерията се снабди с ценен Стерео ZOOM микроскоп с телескопично рамо и тринокулярна глава OZM 933.

С помощта на микроскопа специалистите могат да изследват микроповреди по произведенията, да анализират структурата на материалите и да извършват щадящо почистване и възстановяване на повредени участъци.

По проекта са закупени още 12 влагоабсорбатора „Attractive TRITON 20“, които ще подпомогнат контрола на влажността в деветте сгради, стопанисвани от ГХГ–Пловдив. Уредите осигуряват оптимална среда за съхранение на произведенията на изкуството.

Освен това, реставрационното ателие се обогати с електромагнитна бъркалка с нагряване и температурен сензор, необходима за работа с химически смеси, както и с шест нови метални шкафа за съхранение на графики и рисунки.

С новото оборудване Градската художествена галерия – Пловдив повишава значително качеството и безопасността на реставрационните дейности, като осигурява съвременни условия за съхранение и опазване на художественото наследство на града.