Демократът Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк

Кандидатът на Демократическата партия Зохран Мамдани спечели кметските избори в Ню Йорк, съобщи Асошиейтед прес. С победата си 34-годишният политик, син на индийски емигранти, влиза в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ поста кмет на града. Мамдани ще бъде и най-младият кмет на Ню Йорк от повече от век, след като встъпи в длъжност на 1 януари.

В предизборната си кампания Мамдани обеща безплатни детски градини, градски автобусен транспорт без такси, мрежа от общински хранителни магазини и създаване на Департамент за обществена безопасност, който да реагира на част от спешните случаи чрез специалисти по психично здраве, вместо чрез полицията.

Изборната победа на демократите идва на фона на напрежение между Мамдани и президента Доналд Тръмп, който предварително заплаши да спре федералните субсидии за Ню Йорк, ако демократът спечели. След вота Тръмп коментира в собствената си платформа Truth Social, че републиканските загуби се дължат на „липсата на неговото име в бюлетината“ и на „частичното спиране на работата на правителството“.

В други ключови щати като Вирджиния и Ню Джърси демократите също спечелиха – във Вирджиния Абигейл Спанбъргър стана първата жена-губернатор, а в Ню Джърси избирателите отхвърлиха републиканския кандидат Джак Чатарели, подкрепен лично от Тръмп.

Въпреки че Ню Йорк е родният град на Тръмп, той остава един от най-силните бастиони на демократите. Анализатори смятат, че честите предупреждения на президента, че градът ще „потъне в разруха“ при победа на Мамдани, и закъснялата му подкрепа за независимия кандидат Андрю Куомо вероятно са мобилизирали още повече избирателите на демократите, посочва АП.