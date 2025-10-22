С изложбата „Хоризонти“ на художничката Мариана Тонева, новото пловдивско пространство 14 квадрата поставя началото на своя есенен сезон. Откриването ще се състои на 23 октомври (четвъртък) от 18:30 до 21:00 ч., а експозицията ще остане достъпна за посетители до 2 ноември 2025 г. на ул. „Цар Иван Александър“ №8 в Пловдив.

В серия от нови платна Тонева събира морето и небето в едно цяло, пресъздавайки състояния на вътрешно движение, тишина и съзерцание. Изложбата е визуален размисъл за хоризонтите – не само като пейзажни линии, но и като духовни, психологически и екзистенциални граници.

„Ако животът бе напълно разбираем, нямаше да има нужда от изкуство. Ала човекът създава образи, за да преживее необяснимото, както създава светлина, когато тъмнината стане прекалено плътна“ – гласи един от цитатите, съпътстващи изложбата.

Мариана Тонева работи в полето на живописта като форма на лично пътешествие. Нейният стил е емоционален и наивистичен, наситен с приказни мотиви и ярка символика, в която слънцето често заема централно място – като метафора на вътрешната светлина.

„Не пресъздавам реалността, а създавам несъществуващото – готово да се сътвори“, казва авторката.

Изложбата е част от културната програма на 14 квадрата – нова инициатива в Пловдив, която съчетава граждански активизъм, философия, социално ангажирано изкуство и културни срещи. Пространството е замислено като „жива лаборатория“, в която се разгръщат разговори между изкуството и обществото, между личното и общото търсене на смисъл.