Арестуваха двама шефове в АГ „Селена“

Двама души на ръководни постове в АГ „Селена“ са арестувани, предаде „24 часа“. Това са собственикът Николай Йорданов и назначената преди две седмици за управител Марика Тошева.

Това е част от разследване от преди няколко дни за присвояване на крупна сума пари. По-рано през деня те са били изведени от служители на „Икономическа полиция“ първоначално за разпит, а в последствие са били и задържани.

Разследването е свързано с изчезнали 3 млн. лева. Все още се проучва дали става дума за кражба, грабеж или друг вид измама. Сигналът е бил подаден от д-р Ангел Ставрев. От болницата излязоха с официално становище, че съдействат на полицията за установяване на случая.