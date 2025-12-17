Нов протест в Пловдив след днешните събития в парламента

В Пловдив се организира нов протест във връзка с днешните развития в Народното събрание. Събитието е инициирано от „Продължаваме Промяната“ – Пловдив, „Да, България“ – Пловдив и ДСБ – Пловдив.

Според организаторите, в парламентарния дневен ред отново е бил включен проект за държавен бюджет, което те определят като действие, предизвикало обществено напрежение на фона на продължаващите протести и подадената оставка на правителството. От формациите заявяват, че не подкрепят предложените бюджетни политики и настояват за промени, свързани с начина на управление и разходването на публични средства.

Събитието във Фейсбук е обявено с тази илюстрация

Организаторите призовават гражданите да се включат в протестното събитие, за да изразят позицията си в подкрепа на провеждането на честни избори, разширено използване на машинно гласуване и промени в Изборния кодекс. Те подчертават необходимостта от прозрачност и възстановяване на доверието в институциите.

Протестът ще се проведе в четвъртък, 18 декември, от 18:00 часа на площад „Съединение“ в Пловдив.

Организаторите очакват мирно събитие и гражданско изразяване на позиция.