Шествие със знамена, тротинетки и кучета за 24 май

Шарено шествие с всички пловдивски училища запази традицията на обелязването на 24 май в Пловдив. То премина по цялата пешеходна част на центъра на града до Община Пловдив. Освен обичайните български знамена и на различните училища, шествието бе изпъстрено с много обикновени граждани – с детски колички, малчугани с тротинетки, домашни любимци и прочее.
Шествието стартира от Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, където бе проведена церемония в която общинари наградиха заслужили образователни деятели. След поднасянето на венци и цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий започна шествието към площад „Централен“, в което се включиха ученици, учители, студенти и дейци на културата.
Шествието събра погледите на всички граждани и много туристи. Ученик беше подготвил кошница с „любопитни факти“ за кирилицата и глаголицата. Двама израелски туристи пък се развълнуваха и разпитваха какво представлява събитието, като се оказа, че жената от двойката знае за с делото на ветите братя Кирил и Методий.
Пред сградата на БНБ концерт изнесоха духовият оркестър към НУМТИ „Добрин Петков“ и Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс – Пловдив, с диригент г-жа Снежана Георгиева. На площад „Римски стадион“ се включи фанфарният оркестър на СУ „Паисий Хилендарски“, а пред стълбите на Каменица тържествен празничен поздрав отправиха хоровете на Пловдив от сборен хор в състав: хорове към ЦПЛР – ОДК – Пловдив – Хор „Детска китка“, Хор на Пловдивските момчета и младежи, Девическа хорова формация „Евмолпея“, „бамбини“ и „Куклици“, хор към НУМТИ „Добрин Петков“, Камерен хор „Иван Спасов“, Дамски хор „Тримонциум“, ППД „Ангел Букорещлиев“, Мъжки хор „Стефка Благоева“.
Празничният ден продължава с фолклорен флашмоб с участието на Школа за народни танци „Луди Млади“ при НЧ „Проф. Кирил Дженев – 2018 г. на пл. „Стефан Стамболов“ в 17:30 ч. и със симфоничния спектакъл “Вивалди завинаги“ по повод 24 май – концерт на Симфониета – Враца, с участието на Максим Ешкенази в 20:00 ч. на Античен театър.
