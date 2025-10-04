Село Труд отново на протест заради проблемите с транспорта

Жителите на село Труд отново ще протестират тази неделя заради проблемите с транспортната връзка с Пловдив. Преди дни министърът на транспорта Гроздан Караджов пое ангажимент да реши проблема в рамките на 100 дни. Протестиращите оценяват поетия ангажимент и ще следят той да си го спази, но уточняват, че без ангажимент и от кметовете на общините Пловдив и Марица, ситуацията няма как да се развие.

Нито една институция не се е обърнала към нас, диалогът се води само през медиите, пишат протестиращите. Очакваме кметовете да поемат ангажимент и дотогава протестите ще продължат.

Те уточняват, че предстоящият протест в неделя ще бъде отменен само ако преди неговия начален час получат публично писмено изявление от кмета на Пловдив и кмета на Марица, че:

ще изпълнят възложените им стъпки от плана на министър Гроздан Караджов;

поемат ясни срокове за всяка от тези стъпки;

потвърждават конкретна дата, от която започва да тече 100-дневният срок и дават

индивидуални срокове на всяка една от точките в плана

Ако такова изявление липсва, безсрочните протести ще продължат всяка неделя. Ако на

който и да е етап от изпълнението институциите не спазят поетите обещания,

протестите ще бъдат възобновени незабавно.

„Лъгани сме твърде дълго. Време ще даваме само срещу ясни срокове и гаранции. Най-

важната стъпка сега е кметовете на Пловдив и Марица публично да потвърдят плана на министър Гроздан Караджов и да поемат отговорност за неговото изпълнение,“ заявяват жителите на Труд и бизнесът от индустриалната зона.