Протест блокира кръговото на Пазарджишко шосе тази вечер

Заради обявени протестни действия тази вечер се очакват сериозни затруднения в движението в района на кръговото кръстовище между път I-8 (Пловдив – Пазарджик) и път II-86 – Околовръстния път на Пловдив. По информация на полицията протестът ще започне в 18:00 часа, като е възможно движението на моторни превозни средства в зоната да бъде временно възпрепятствано.

Както Под тепето ви съобщи по-рано днес Жители на Цалапица излизат на протест заради новоназначения шеф на полицията в Пловдив. Припомняме, че Васил Костадинов отново оглави пловдивската полиция преди 3 дни, след като бе уволнен през 2023г. от мвр министъра Калин Стоянов. Поводът бе извършена проверка, касаеща забавяне на работата на дирекцията по случая с убийството на Митко от Цалапица. В последствие Васил Костадинов спечели дело в съда, който прецени, че е бил освободен неправомерно.

От МВР съобщават, че за тази вечер е създадена организация за охрана на обществения ред, сигурността на участниците в протеста и подпомагане на трафика в района.

Шофьорите се призовават да се съобразяват с въведената временна организация на движението, да изпълняват указанията на полицейските служители и по възможност да изберат алтернативни маршрути, за да избегнат задръствания.

Очаква се в демонстрацията да се включат жители на Цалапица и близки на убития Димитър Малинов. Подкрепа за инициативата изрази и сдружението „Ангели на пътя“, което призова вътрешния министър Емил Дечев да преразгледа решението си за назначаването на Васил Костадинов. Недоволните настояват за поемане на отговорност и ще се съберат именно в района на кръговото на Пазарджишко шосе. Те предвиждат още автомобилно шествие към автомагистрала „Тракия“.

Снимка: архив