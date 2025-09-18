Заседанието бе прекратено заради отсъствието на адвокатите на частните обвинители, следващата дата е 6 ноември

Апелативният съд в Пловдив отложи разглеждането на делото срещу Рангел Бизюрев, осъден на първа инстанция за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от село Цалапица заради неявяването на адвокатите на частните обвинители.

Съдебният състав счете, че разглеждането на делото в отсъствието на адв. Антоанета Николова и адв. Димитър Марковски би накърнило правата на пострадалите. Магистратите приеха, че са налице уважителни причини за отсъствието им.

Прокуратурата обжалва наказанието от 15 години затвор за Рангел Бизюрев с искане то да бъде по-тежко, тъй като според обвинението убийството е извършено с особена жестокост. Защитата му пък настоява престъплението да бъде преквалифицирано като умишлена телесна повреда, довела до смърт по непредпазливост. Майката на жертвата – Атанаска Бакалова, изрази надежда за доживотна присъда.

Припомняме, че през април тази година Окръжният съд – Пловдив наложи наказание от 15 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на Бизюрев. Той бе признат за виновен за това, че в нощта на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил Малинов, а близнаците Валентин и Борислав Динкови му помогнали да укрие тялото. Освен това съдът постанови Бизюрев да заплати 530 хиляди лева обезщетение на майката и близките на жертвата. Близнаците вече получиха окончателни присъди. 4 години и 6 месеца затвор за Борислав и 4 години за Валентин – Увеличиха присъдите на близнаците от Цалапица.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 6 ноември.