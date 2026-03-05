Жители на Цалапица излизат на протест заради шефа на полицията в Пловдив

Жители на село Цалапица обявиха протест срещу решението Васил Костадинов отново да оглави Областната дирекция на МВР в Пловдив. Недоволството идва след като служебното правителство го върна на поста, от който преди години беше отстранен след случая с убийството на 24-годишния Димитър Малинов.

Васил Костадинов отново оглави пловдивската полиция

Майката на убития младеж – Атанаска Бакалова – заяви, че за нея връщането на Костадинов на ръководната позиция е обидно и настоя за неговата оставка. По думите ѝ отговорността за пропуските и забавянето при разследването на случая не трябва да бъде подминавана.

„Същият човек, който беше отстранен заради случая на Митко, пак е директор на ОД МВР Пловдив. Това за мен е подигравка! Подигравка с детето ми! Подигравка с болката ми! Подигравка с всички хора, които излизаха по улиците и искаха истината! Явно в тази държава може всичко. Няма значение какво е станало. Няма значение какво мислят хората. Важно е „нашите“ да са си на място“, пише Атанаска в социалните мрежи.

В отговор на назначението жители на Цалапица организират протестен митинг. Демонстрацията е насрочена за 5 март от 18:00 часа на кръстовището между Околовръстния път на Пловдив и Пазарджишко шосе. След събирането се планира и автомобилно шествие към автомагистрала „Тракия“. Подкрепа за инициативата изрази и сдружението „Ангели на пътя“, което призова вътрешния министър Емил Дечев да преразгледа решението.

Васил Костадинов беше освободен дисциплинарно от поста през 2022 г. със заповед на тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов. Причината беше забавянето на действията по разследването на убийството на Димитър Малинов, след което основният заподозрян Рангел Бизюрев успя да напусне страната. По-късно съдът отмени заповедта за уволнението на Костадинов, но той не се върна на ръководната позиция и беше назначен в структура към вътрешното министерство, подпомагаща работата на министъра.