Наказанието на подсъдимия бе увеличено от 15 на 17 години затвор, като съдът потвърди, че убийството не е извършено с особена жестокост

Пловдивският апелативен съд увеличи от 15 на 17 години лишаване от свобода наказанието на Рангел Бизюрев за убийството на 24-годишния Димитър Малинов, извършено на 20 юли 2023 г. в село Цалапица. В останалата част присъдата на Окръжен съд – Пловдив е потвърдена, включително и обезщетението от общо 530 000 лева за близките на жертвата.

В решението си, разписано в над 40 страници, апелативните магистрати приемат, че по безспорен начин е доказано, че единствено Бизюрев е нанасял удари на пострадалия, както и че престъплението е извършено на мястото, прието от първата инстанция. Съдът е отхвърлил версията конфликтът да се е развил другаде, като тя е опровергана от показанията на очевидци и събраните доказателства.

По делото са изготвени пет технически експертизи на видеозаписи и снимки. Част от кадрите показват осветено открито пространство с преминаващи автомобили и хора, без да се установяват релевантни факти. Други видеоматериали, предадени доброволно, са били обработвани със софтуер с изкуствен интелект, поради което експертите не могат да установят какви промени са настъпили в тях.

Съдът не е приел твърденията на подсъдимия, че не е нанасял удари в лицето на Димитър Малинов. Установено е, че освен удари в тялото, Бизюрев е нанесъл 2–3 удара тип „ъперкът“ в лицето, които са довели до счупване на носните кости. Смъртта е настъпила в рамките на 5 до 7 минути в резултат на задушаване, причинено от аспирация на кръв.

Апелативният съд потвърждава извода, че убийството не е извършено с особена жестокост, поради което не е налице основание за квалификация, водеща до доживотен затвор. Магистратите подчертават, че при нанесените удари не е установена ярост, садизъм или свирепост в степен, изисквана от съдебната практика за подобна квалификация.

Съдът не приема и искането на прокуратурата деянието да бъде квалифицирано като извършено при пряк умисъл. Посочва се, че още в обвинителния акт е прието наличие на евентуален умисъл, а твърдения за пряк умисъл не са правени нито пред първата инстанция, нито в протестите пред апелативния съд.

Въпреки това въззивната инстанция отчита редица отегчаващи обстоятелства – неоправдана и непропорционална агресия, пренебрегване на молбите на пострадалия да бъде прекратен побоят, оставянето му в безпомощно състояние, както и последвалите действия за укриване на престъплението. След смъртта на Малинов подсъдимият е унищожил телефона му, изхвърлил е личните му документи, организирал е заравянето на тялото и на следващия ден е заминал на море.

С оглед на това Апелативният съд приема, че наказанието следва да бъде определено при превес на отегчаващите отговорността обстоятелства и увеличава присъдата на 17 години лишаване от свобода.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.

Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се смята за невинен до влизане в сила на присъдата.