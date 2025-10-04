ПП–ДБ: „Чистите шахти“ не спряха потопа

Като фрапиращо разминаване между официалните твърдения на Община Пловдив и реалната ситуация определиха съветниците от ПП–ДБ състоянието на улиците града след последните валежи. Това се казва в тяхна позиция, изпратена до медиите.

При отчетени 38 литра дъжд на кв. м за по-малко от 24 часа, голяма част от Пловдив отново остана под вода – с наводнени булеварди, затворени подлези, непроходими кръстовища и блокиран трафик. Въпреки това от страна на администрацията продължават да се отправят уверения, че всичко е под контрол – твърди се, че няма пропуски в почистването на шахтите, че графиците се спазват и публикуват онлайн, че контролът е засилен чрез GPS и физически обходи, и че при прогноза за дъжд се задейства специална схема за реакция, подчертават от групата.

По думите на съветниците от ПП–ДБ тези твърдения звучат добре само на хартия, защото реалността ги опровергава при всеки по-сериозен дъжд. Това, което се представя като „планирана превенция“, всъщност води до същите последици – град в капан, потоп при всеки валеж и администрация, която не поема отговорност, категорични са от групата.

Съветниците припомнят, че още през април официално са отправили питане до Община Пловдив относно състоянието на дъждоприемните шахти, реда за тяхната поддръжка, ефективността на контрола и адекватността на схемите за реакция при валежи. Отговорите са подписани от заместник-кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов, чиито обяснения, според групата на ПП–ДБ, показват пълно неразбиране за мащаба на проблема и липса на управленска адекватност. Още по-притеснително според групата на ПП-ДБ е официалното признание, че новите линейни канализации се заустват в стари, изградени преди повече от 30 години системи, които нямат нужния капацитет. Това, по тяхна оценка, означава, че дори милионни проекти са обречени – защото се връзват към остаряла основа, която не поема дъждовните води. Те определят подобен подход като класически пример за строителство на парче – без стратегическа визия, без координация и без мисъл за реалните нужди на града.

Показателен за този управленски модел според ПП–ДБ е случаят с бул. „Александър Стамболийски“, където се изгражда Южният обходен колектор на стойност над 80 милиона лева. Именно в тази зона е регистрирано едно от най-сериозните наводнения след последните валежи, което според съветниците е ярък пример за разминаване между вложени средства и постигнат резултат. В същото време, отговорността за изпълнението се размива между общината, ВиК и строителните фирми, а гражданите остават с последствията – залети улици и блокирано ежедневие.

Групата на ПП–ДБ изразява категоричното си несъгласие с начина, по който Община Пловдив управлява темата за дъждовната инфраструктура, и напомня, че настоява за оставката на зам.-кмета Иван Стоянов не от днес, а последователно още от началото на мандата. Според тях той олицетворява стила на управление, при който отговорността е формална, обясненията – шаблонни, а реалният контрол – липсващ. Докато институциите говорят за почистени шахти и публикувани графици, реалността на терен е потоп, при първия по-интензивен дъжд.

Съветниците настояват за изготвяне на пълен, публичен и отговорно структуриран план за цялостна реконструкция на дъждовната и канализационната инфраструктура, базиран на реалните климатични предизвикателства и уязвимости на града. Изискват също независим одит на дейностите по почистване на шахтите, реален технически контрол върху всички строителни обекти, в които има отводнителна функция, както и ясно формулирани механизми за санкции при неизпълнение или доказана неефективност. Според тях, ако при 38 литра валеж градът блокира, това не е климатичен проблем, а управленски. И докато от общината се сменят PDF-и с графици, гражданите газят в кал, вода и безнадеждност.