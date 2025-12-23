Почти готов е паркингът с хеликоптерна площадка на УМБАЛ „Св. Георги“

Почти напълно завършен е многоетажния паркинг с хеликоптерна площадка към основния корпус на УМБАЛ „Св. Георги“. Съоръжението е готово почти на 100 процента, като вървят документалните действия, с които да бъде завършен процедурно мега проектът на най-голямата болница у нас. Реализирането му стартира през лятото на 2023г., като се очаква да обектът да бъде открит в началото на следващата 2026г.

Здравната институция изгради съоръжението на мястото на стария открит паркинг за служители на болницата чрез банков кредит от ОББ, който бе изтеглен благодарение на добрите финансови резултати на болницата.

Паркингът е с разгърната площ 20 402 кв, м. Ще включва 603 паркоместа, от които 61 ще са предназначени за хора с увреждания. Съоръжението е със собствена връзка и вход към Спешното отделение. Хеликоптерната площадка е проектирана по начин, по който да може да приема едни от най-високите класове хеликоптери, които се използват в страната. Инвестицията е близо 20 милиона лева с ДДС. Автори на проекта са хората от „Архитектурно Студио Марта Теодосиева“ ЕООД , а изпълнител е „Интербилд 2023“, избран след обществена поръчка.

Изграждането на многоетажния паркинг ще спомогне за улеснение персонала и посетителите на лечебното заведение, които се увеличават с плановото пребазиране на клиники на болницата в базата на бул. „Пещерско шосе“ 66 от базата на бул. „Васил Априлов“. Процесът на преместването стартира поетапно преди няколко години и ще навлезе в решителна фаза с довършването на новия диагностично-лечебен корпус за педиатрични и онкологични специалности.