Размерът на командировъчните се увеличава през 2026 г.

От началото на 2026 г. командировъчните в страната ще се изплащат в евро, като размерът им ще бъде увеличен спрямо досегашните стойности в левове. При служебни пътувания с нощувка работещите ще получават по 22 евро на ден, а при еднодневни командировки – по 11 евро. Това е заложено в промени в Наредбата за командировките, одобрени от служебното правителство.

В момента дневните пари са 40 лева при командировка с преспиване и 20 лева при пътуване в рамките на един ден. Актуализацията на сумите е част от по-широк процес по адаптиране на нормативната уредба към въвеждането на еврото като официална валута в България.

Промени са приети и в правилата за изплащане на обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. От 1 януари 2026 г. работодателите и самоосигуряващите се ще подават данни за осигурителния доход в евро, на база на които НОИ ще изчислява обезщетенията за болнични и майчинство.

Нови изисквания ще има и за българските граждани, работещи в чужбина за български работодатели. Осигурителните им вноски вече ще се определят върху възнагражденията им в евро. Ако заплатата се изплаща в друга валута, тя ще се преизчислява в евро по официалния курс на БНБ към датата на начисляване или плащане.

От същата дата ще се промени и начинът на изчисляване на доплащането за нощен труд, което ще бъде превалутирано в евро. В момента то е обвързано с минималната работна заплата и не може да бъде по-ниско от един лев на час.

В евро ще се определят и допълнителните възнаграждения за придобита научна степен „доктор“ или „доктор на науките“, както и плащанията за време, в което служителят е на разположение на работодателя извън територията на предприятието.