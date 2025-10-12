Един от водещите български производители и дистрибутори на работно облекло, базиран в Тракия икономическа зона, ще предлага и логистични решения за външни клиенти

Пловдивската компания „Бултекс 99“, един от водещите български производители и дистрибутори на работно облекло и лични предпазни средства, откри първия етап от новия си логистичен център в село Радиново. Инвестицията възлиза на 33 млн. лева, а проектът е част от дългосрочен план, който предвижда до 2029 г. да бъде изграден и автоматизиран склад.

Новата база, разположена в Индустриална зона „Марица“, заема 31 хил. кв.м разгъната застроена площ върху терен от 80 декара. В нея вече работят около 90 души, а общият брой служители на компанията достига 300.

С изграждането на този център „Бултекс 99“ не само увеличава капацитета си за обслужване на собствени клиенти, но и влиза в нов пазар – предлагане на логистични услуги за трети страни (3PL). Част от складовите площи ще бъдат отворени за външни фирми, които търсят професионална логистика, складиране и транспорт.

„С новоизградения център правим основата, на която да стъпим и да продължим с автоматизация“, коментира консултантът по проекта Емил Димитров, цитиран от „Капитал“. По думите му вторият етап ще включва изграждане на автоматизиран склад с площ до 20 хил. кв.м, като строителството се очаква да започне през 2028 г.

Новата логистична база е оборудвана с интелигентна система за управление на склада (WMS), 10-метрови стелажи, роботи за фолиране, дигитална регистрация на доставчици и дори зона за отдих и хотелска част за шофьори. Предстои инсталиране на фотоволтаична централа, която ще осигурява 100% от енергията, необходима на комплекса.

Компанията ще продължи да използва и досегашната си база на „Карловско шосе“, като общият складов капацитет достига 60 хил. палетоместа. Около 25 хил. от тях ще бъдат отделени именно за външни клиенти и фулфилмънт услуги.

Основана през 2003 г., „Бултекс 99“ е изключителен дистрибутор на българската марка Stenso и партньор на световни брандове като Cerva, Diadora, Puma, Dunlop и 3M. Днес компанията предлага над 8900 артикула и обслужва повече от 25 000 клиенти в България и региона.

За 2024 г. дружеството отчита приходи от 105.9 млн. лв., а плановете за 2025 г. предвиждат ръст от още 17%.

Снимки: © Бултекс 99