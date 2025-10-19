Движението по магистралата между Пловдив и София отново ще е изключително затруднено. От АПИ съобщиха, че поради интензивния трафик от понеделник до четвъртък се променя организацията на движение в участъка в ремонт в Софийска област между 24-и и 33-и километър на автомагистралата. На четири пъти в следобедните часове – в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив. Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили.

„Апелираме шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си пътува с въведените часови ограничения. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков. По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

В още три участъка на АМ „Тракия“ в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи.