Откриват обновеното градско пространство Пасаж „Одеон“

Напълно обновеното градско пространство Пасаж „Одеон“ ще бъде открито в петък, като част от програмата на фестивала BRAND THE CITY. Шест артистични интерпретации на емблематични черти на Пловдив преобразяват сивия пешеходен коридор между Одеона и Епископската базилика в подлеза на Гладстон в място за споделено преживяване.

Намесата в градска среда вече е почти напълно завършена и привлича погледите и на пешеходците в подлеза, и на шофьорите, които преминават през него с автомобилите си.

„Градът е повече от сгради. Той е връзки. Намесата в градска среда е част от първото издание на фестивала BRAND THE CITY и е в отговор на усилията на Община Пловдив и Дирекция „Туризъм“ за насърчаване на културното развитие, опазването на културното наследство и активното участие на гражданите в съвременния културен живот на града“, казват организаторите на фестивала BRAND THE CITY от студио Punkt, чиято идея и творческа разработка е преобразяването на пешеходната част от съоръжението.

Реализация е на RD Studio – Пловдив, а партньори в градската намеса са общината и Visit Plovdiv.