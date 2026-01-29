Откриха труп на мъж на велоалея в Кючука

Тяло на мъж е било открито рано тази сутрин на велоалея на бул. „Никола Вапцаров“ в пловдивския квартал „Кючук Париж“. По информация на „Под тепето“ безжизненото тяло е било забелязано от

На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция, след като случайни минувачи забелязали тялата и подали сигнал на телефон 112. Медиците са констатирали смъртта на мъжа.

По първоначални данни починалият е на видима възраст около 60 години, а по тялото не са установени видими следи от насилие.

Районът е бил отцепен, доката униформени служители са извършват процесуално-следствени действия за изясняване на причините за смъртта.

Снимка: Facebook