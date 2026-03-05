Алфа Рисърч: Пет партии с най-големи шансове за място в парламента

Ако изборите се проведат в средата на пролетта, в следващия парламент най-вероятно ще влязат пет политически сили. Това показват данни от национално проучване на социологическата агенция „Алфа Рисърч“, проведено между 23 февруари и 2 март сред 1000 пълнолетни граждани.

Според моментната картина на обществените нагласи най-сериозна подкрепа събира новият политически проект около Румен Радев, който получава около 32,6% от намеренията за гласуване. На второ място остава ГЕРБ с 19,7%, а ПП–ДБ се нарежда трета с 12,6%, макар и с по-ниски резултати спрямо края на миналата година. Следват ДПС – Ново начало с 9,6% и „Възраждане“ с 6,4%. Именно тези пет формации според социолозите имат най-голям шанс да намерят място в бъдещото Народно събрание.

Близо до парламентарната бариера остават БСП и МЕЧ, които събират съответно 3,6% и 3,5% от подкрепата. Част от техните избиратели според изследването се насочват към новия политически проект на Радев.

Спад в желанието за участие във вота

Социолозите отчитат и леко понижение в заявената готовност за участие в изборите. След ръста на гражданска активност около протестите през декември и политическите събития около президентската институция, към момента около 3 милиона души заявяват, че със сигурност ще отидат до урните. В края на миналата година този брой е бил малко по-висок.

Според анализаторите компроматните скандали, политическото напрежение и липсата на ясно очертани решения за управлението на страната влияят върху ентусиазма на избирателите.

Йотова с висок стартов рейтинг

Проучването показва и първите оценки за новия държавен глава Илияна Йотова, която заема президентския пост след напускането на Румен Радев. Одобрението към нея достига около 49%, при 25% отрицателни оценки и около една четвърт неутрални мнения.

Политическите лидери с ограничено доверие

Данните показват, че доверието към лидерите на партиите остава силно концентрирано сред собствените им симпатизанти. Повечето от тях имат значително по-високи нива на недоверие сред широката публика. Изключение донякъде правят Румен Радев и новият лидер на БСП Крум Зарков, които все още изграждат позициите си в ролята на партийни лидери.

Коалиция или еднопартийно управление?

Обществото остава разделено и по въпроса за бъдещото управление на страната. 42% от анкетираните предпочитат еднопартийно правителство, докато 40% смятат, че коалиционен кабинет би бил по-добро решение. Малка част подкрепят идеята за програмно правителство на по-широка политическа основа.

Социолозите подчертават, че до изборите остават още седмици и политическата картина може да претърпи сериозни промени, особено с навлизането на нови играчи и развитието на предизборната кампания.

Изображения: Алфа Рисърч