Партията „Продължаваме промяната“ организира протест в защита на Благомир Коцев и в Пловдив. Поводът е преместването на кмета на Варна от ареста в карцера на Централния софийски затвор. Събитието се организира и в подкрепа на вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, който също е преместен в затвора.

“ Така нареченият разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и те сега са там. Без съд и присъда. Килиите там са по-малки по размери, но не и по-малко мизерни от тази в ареста на Г. М. Димитров. Няма отопление, 11 градуса постоянна температура, няма светлина, тоалетната е в самата килия, където са общо 4 човека, а понякога присъстват и надзиратели. Плъховете, дървениците и несправедливостта остават непроменени. НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА!“, пише във събитието си във Фейсбук от ПП. Протестът се организира този четвъртък, от 18ч. на площад Съединение.

“ Безумието Варна да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда, е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи. Делата срещу законно избрания кмет на Варна Благо Коцев и срещу вече бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов са сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа. НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА! Нека заедно заявим несъгласието си със съдебния произвол на протест срещу беззаконието!“, призовават от партията в социалната мрежа.