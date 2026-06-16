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Общината харчи 500 000 евро за нови пейки, кошчета, кашпи и велостойки

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:51ч, вторник, 16 юни, 2026
0 265 Преди по-малко от минута

500 хиляди евро за закупуването на нови пейки, кочшета, кашпи, велостойки и всякакви други елементи за градската среда е определила градската управа. Общината обяви обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за доставка на улично и парково оборудване със срок за получаване на оферти до 13 юли.

Бъдещият изпълнител ще е ангажиран в срок от две години да достави пейки, кошчета за отпадъци, кашпи, маси, велостойки и чешми, изработени от висококачествен рециклируем бетон, дървесина и метални компоненти, отговарящи на съвременните изисквания за устойчивост, безопасност, функционалност и ефективност.



Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:51ч, вторник, 16 юни, 2026
0 265 Преди по-малко от минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

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