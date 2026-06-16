500 хиляди евро за закупуването на нови пейки, кочшета, кашпи, велостойки и всякакви други елементи за градската среда е определила градската управа. Общината обяви обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за доставка на улично и парково оборудване със срок за получаване на оферти до 13 юли.

Бъдещият изпълнител ще е ангажиран в срок от две години да достави пейки, кошчета за отпадъци, кашпи, маси, велостойки и чешми, изработени от висококачествен рециклируем бетон, дървесина и метални компоненти, отговарящи на съвременните изисквания за устойчивост, безопасност, функционалност и ефективност.





