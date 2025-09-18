Обследват дърветата във всички райони на Пловдив

Детайлна фитосанитарна оценка на дървесната растителност ще бъде извършена във всички шест района на Пловдив. Това решиха с пълно единодушие на заседанието си днес общинските съветници в местния парламент. Всички анблок гласуваха за предложението на групата на ГЕРБ от бюджета за догодина да бъдат отделени общо 300 000 лева за обследване на зелената система – по 50 000 за всеки район. Ако средствата се окажат недостатъчни, може да бъде осигурено и допълнително финансиране от градската управа.

Дебатът по предложението премина в изключително добронамерен тон, тъй като очевидно всички различни партии в Общинския съвет споделят мнението, че зелената система в града има нужда от задълбочено изследване и постоянна грижа. Дори опозицията в лицето на ПП-ДБ похвали идеята на групата на ГЕРБ и дори им благодари за така внесеното предложение с ясни финансови параметри.

Това е разумно, заяви на микрофон Владимир Славенски. Предложението на колегата му Йоно Чепилски да бъде отделена по-висока сума за целта – по 75 000 лева за всеки район, не посрещна одобрение и бе отхвърлено.

Кметът също заяви, че предложението на групата на ГЕРБ е добро и с адекватни на този етап финансови параметри, като добави, че не пречи догодина парите да бъдат увеличени след комуникация с всеки един от районните кметове.

„Важното е да тръгнем бързо в тази посока, за да могат районите по-скоростно да направят процедури по избор на изпълнител“, заяви Костадин Димитров.

Така предложението за отделяне на 300 000 лева за фитосанитарна оценка на дървесната растителнст бе прието с гласовете на 44 от присъстващите в пленарната зала.

Снимка: Станимир Петков