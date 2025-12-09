Може ли общината да печели от Коледен базар? Букурещ казва „да“

Базарите в румънската столица носят приходи на общината. В Пловдив се появяват съмнения за пропуснати такси и разлика в правилата, прилагани към всички останали

Журналистическото разследване за Коледния базар, което разкри, че Общината не получава и стотинка от организаторите за разположените 40 дървени търговски обекта, извежда интересен регионален контраст. Рекламираният подобно на „Коледа в Пловдив“ като „един от най-зрелищните коледни пазари в Букурещ, организирани някога“ – West Side в парк „Друмул Таберей“ на румънската столица, генерира приходи в местния бюджет, които се инвестират в инфраструктурата на града.

Снимка: Fb/West Side Christmas Market

Примерът на Букурещ: базарът като приход, не като разход

Докато Пловдив се опитва да изясни защо пропуска приходи от търговски обекти в центъра (Коледният базар стигна до прокуратурата), Букурещ дава обратния пример. Там коледните базари не само привличат хиляди посетители, но и внасят приходи в бюджета на локалната администрация. Новоизбраният кмет Чиприан Чуку разширява този модел – свободните площи се превръщат в паркове, инфраструктурата се модернизира, а празничните събития се превръщат във финансов ресурс за града.

Снимка: Чиприан Чуку, сн. ЕПА/БГНЕС

Новият кмет на румънската столица е човекът, който създаде един от най-популярните коледни базари в страната – „West Side Christmas Market” в парк „Друмул Таберей“, още докато ръководеше Шести градски сектор. Този базар:

плаща такси към местния бюджет ;

; генерира реални приходи , използвани за подобряване на инфраструктурата;

, използвани за подобряване на инфраструктурата; е пример как неизползвани площи могат да бъдат превърнати в атрактивни и доходоносни зони.

Чуку превърна празничното събитие в източник на финансиране за парково обновяване и общински проекти – подход, който все повече българи, посещаващи румънската столица, забелязват и оценяват.

Галерия и снимка на корицата: visitbucharest.today

Защо е важна разликата?

Докато в Букурещ базарите финансират градски подобрения, в Пловдив остава открит въпросът:

Защо събитие с търговски павилиони, отдаване на къщички срещу хиляди левове и реални приходи за организаторите, не плаща нито стотинка на общината?

Пловдив разполага с възможност да превърне коледните събития в стабилен източник на общински приходи – за осветление, инфраструктура, култура или социални програми. Но това е възможно само при: еднакви правила за всички; прозрачност в договорите и решения, взети с ясни мотиви и публичност.