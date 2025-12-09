Антон Баев гостува в НБ „Иван Вазов“

Пловдивската народна библиотека ще бъде домакин на представянето и рецитал по книгата „Татко“ на поета и писателя Антон Баев на 12 декември – петък. Организатор на срещата, която ще се състои от 18:00 ч. във фоайе Изкуствотека на библиотеката, е Българо-турски литературен клуб.

Ще бъдат представени както българското издание на книгата с разкази и стихове, така и изданието ѝ на турски език – „Babam ve Ben“, в превод на Кадрие Джесур.

Откъси от книгата ще четат студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

В срещат ще участват авторът Антон Баев, преводачката Кадрие Джесур и писателят Красимир Димовски, които ще води представянето.

Това е третата книга на Антон Баев, излязла и на турски език. По време на разговора ще бъдат поставени въпроси и за предишните му книги „Kadinlar ve Gezgenler“ („Жени и планети“) и „Dunya Nimetleri“ („Даровете на света“), както и за току-що излязлата „Колкото да влезе Бог“.