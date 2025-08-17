Мъж застреля съпругата си, после се опита да се самоубие

Мъж застреля смъртоносно съпругата си, а после опита да се самоубие. Тежкото криминално престъпление се случи тази вечер на улица „Кедър“ в Столипиново. Разследващи от ОДМВР-Пловдив изясняват обстоятелствата около случилото се.

Сигналът е получен около 17.10 ч. днес. Според информацията, криминално проявен мъж прострелял смъртоносно 37-годишната си съпруга, а след това направил опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие.

Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ.

Местопроизшествието е запазено, предприети са действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се. Уведомена е Окръжна прокуратура- Пловдив.









