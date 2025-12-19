Масова сеч на тополи по Марица разтревожи пловдивчани

Акцията от северната страна на реката е санитарна, след заповед за премахване на близо 70 болни и изсъхнали дървета

Разтревожени пловдивчани сигнализираха в редакцията на Под тепето и социалните мрежи за масова сеч на огромни дървета, предимно тополи по брега на реката на бул. „Марица – Север“.

Проверката ни показа, че става дума за т. нар. „санитарна сеч“, главно в участъка между Пешеходния мост и Герджика.

Издадени са заповеди за премахване на общо 68 болни и изсъхнали дървета, потвърдиха от ОП „Градини и паркове“, които извършват сечта.

Дърветата са обследвани от специално създадена комисия, в която са участвали: специалисти от пловдивската организация на Съюза на ландшафтните архитекти, ОП „Градини и паркове“ и администрацията на район „Северен“. Заповедите за премахване са издадени въз основа на констатациите на комисията.

Припомняме, че обследването бе назначено след трагичния инцидент на крайбрежния булевард това лято, при който загина 68-годишен мъж.

Припомняме още, че тополите от южната страна на реката бяха премахнати преди години и заменени с други видове дървета, докато на северния бряг санитарна сеч не е била предприемана от години.

Масовата сеч на тополи предизвика силни реакции сред пловдивчани в мрежата. Докато част от гражданите съжаляват за премахването им и се опасяват, че алеята ще остане без сянка, други напомнят за фаталния инцидент и предупреждават, че пухът на тополите е силен алерген.

От район „Северен“ напомнят, че е изготвен проект за реконструкция на булеварда.

Резюме на проекта за реконструкция на бул. „Марица – Север“:

Проектът за реконструкция на бул. „Марица – Север“ обхваща 800-метров участък между бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Победа“. Предвидени са подмяна на водопровод и канализация, нова асфалтова настилка, модерно осветление и въвеждане на зона с ограничение 30 км/ч, както и премахване на старите тополи и засаждане на нови дървета. Ще бъдат разширени тротоари и алеи с повече зелени площи, зони за отдих, детска и обновена кучешка площадка, ново градско обзавеждане и пълна достъпност за хора с увреждания.