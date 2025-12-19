Коледни автомобили и колела блещукат из града

Автомобили и колела с коледна украса обикалят от няколко дни из Пловдив. Не става дума за познатите ни рогца и червен нос, с които много хора превръщат колите си в еленчета, а за украса с разноцветни лампички.

В социалните групи на Пловдив вече бяха публикувани множество снимки на такива автомобили, а вчера в града бяха забелязани и така накичени велосипеди.

И докато една част от пловдивчани се тревожи, че мигащите лампички могат да създадат предпоставки за ПТП, други им се радват и смятат, че така се подобрява коледното настроение.