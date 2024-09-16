Кметът удари първия звънец в ремонтираното ОУ „Елин Пелин“

Кметът Костадин Димитров удари първия звънец за новата учебна година в ОУ „Елин Пелин“. Неслучайно той избра именно основното школо за първия учебен ден- то е претърпяло пълно преобразяване след ремонт, направен през лятото. Училището е реконструирано и отвън, и отвътре.
„Това, че днес сме точно тук, в „Елин Пелин“ след края на ремонта му, е ясен знак, че образованието е приоритет №1 за Община Пловдив. Доказателство за това е и вече обявената обществена поръчка за нова сграда за Математическата гимназия“, каза Костадин Димитров.
Той поздрави първокласниците, които прекрачиха училищния праг за първи път и им пожела да се радват на новите условия в училището, съобразени с всички съвременни изисквания за образователна инфраструктура.
337 коментари
https://iver.us.com/# ivermectin purchase
Iver Protocols Guide: Iver Protocols Guide – stromectol online canada
Iver Protocols Guide Iver Protocols Guide ivermectin buy online
fertility pct guide: fertility pct guide – fertility pct guide
https://follicle.us.com/# order generic propecia pill
https://fertilitypctguide.us.com/# fertility pct guide
how to buy generic clomid without rx where can i get cheap clomid no prescription can i purchase clomid tablets