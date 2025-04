Какво да правим в Пловдив (04.04–10.04)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

04 април

Лебедът

от Елизабет Иглоф

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Mono and the Stereos ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ПЛОВДИВ at BeeBop, Петък 4ти Април

Mono and the Stereos е млада и новосформирана банда, която съчетава фолк и рок с инди и кънтри влияния. Групата започва съвместната си работа през ноември 2024 г. и в рамките на първите четири месеца вече има няколко успешни изяви на живо в клубове като Mixtape и Pave. След концерти във Велико Търново и Габрово, Mono and the Stereos ще свирят за първи път в Пловдив на 4 април, преди да закрият мини турнето си с концерт в София на 12 април.

Съставът на групата включва:

Моно Николов – вокали и китара

Теодор Стоянов – цигулка и китара

Светозар Славчев – бас китара

Кирил Славчев – барабани

През лятото на 2024 г. Моно среща цигуларя Теодор Стоянов, което поставя основата на звука на бандата. През февруари 2025 г. бандата прави дебютния си концерт в софийския клуб Паве и в пълен състав, заедно с братята Светозар и Кирил Славчеви на бас и барабани съответно.

Bee Bop Café

20:00 часа

HILLA In The Club

Всеки, който е бил на парти на HILLA, знае – положението е сериозно!

Този петък (04.04), Димитър Александров aka. HILLA поема пулта и със сигурност няма да ни остави до ранните часове на сутринта!

Стягайте кецовете за много танци и тренирайте ръцете да стискате здраво чашите!

Петното на Роршах

21:30 часа

PET&CO & DEFLAX at Bally Club

Петък – 04.04 в #BallyClub за музиката ще се погрижат PET &CO и #DEFLAX!

Очакват ви яки бийтове и страхотно настроение в сърцето на Капана!

Bally Club

21:00 часа

4.04 ПЛОВДИВ // Destiny Quartet на живо в Plovdiv Event Center

Пригответе се за незабравимо музикално преживяване, в което класиката и модерното звучене се преплитат в изящна хармония. Очакват ви виртуозни изпълнения, страст и емоции, които ще ви докоснат дълбоко.

Чаровните момичета ще представят своя нов албум „Любов без граници“ за първи път в Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна. Разбира се, няма да пропуснат да зарадват своите почитатели и с любимите на всички „Ел Чокло“, „Бетовен Дестини“, „Унгарски танц“ от Брамс и „Йовано, Йованке“. Станете част от този незабравим концерт спектакъл на живо във Вашия град.

Почувствайте магията на музиката с Destiny Quartet – там, където душата танцува под звуците на струнните инструменти!

Plovdiv Event Center

20:00 часа

05 април

Мечо Пух

Мечо Пух – любимото мече на малки и големи, тръгва в търсене на своя приятел Кристофър Робин, който не е виждал много отдавна – чак от миналия Петък!, защото голямото му мечешко сърце не намира утеха.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Пиратски уикенд в Музея

Търсене на съкровища, пиратски битки, приключения и загадки за морета и океани очакват децата от 5 до 10 години в Природонаучния музей. В рамките на 90 минути децата ще учат, ще се забавляват и ще творят. Участниците в пиратското забавление ще търсят ковчеже със скрито съкровище в залите на музея. Очаква ги образователна обиколка на залите „Аквариум“, „Морски аквариум“ и „Риби“ с кратка беседа за експонатите и морските обитатели. Преобразени като пирати ще се включат в играта „Пиратски оръдия“ – ще тренират своята точност, бързина, креативност и колективен дух. В рамките на приключението всяко дете ще изработи и декорира самостоятелно макет на пирати, кораби, съкровища и аксесоарите за тях.

Регионален природонаучен музей

10:00 – 13:00 часа

Пролетен битак на двора

Битак, пълен с изненади, пролетно изчистване на килера, долапа, шкафа или под леглото

пазарче на танцуваща бълха с Музика на живо,

плочи на грамофон,

студена биричка и хапване на корем.

Очаква ви весело настрoение и слънчеви емоции с музика от:

Xraydio,

Mickey Loco,

Tapwater,

Robothko

Visitor Q

Eagles of Def Leppard

Martina X Performance

вълшебния кларинет на Momko

В програмата ще бъде включено и събитието:

Концерт и творческо ателие „Тайната в Гората“

Двора / Galeriata

12:15 часа

Младежки литературен клуб „Калиопа“

Срещата е вдъхновена и посветена на книгата „Чужденецът“ на Албер Камю.

През този следобед младежите от клуба ще споделят своите мисли и впечатления относно произведението, като разгледат неговите философски и емоционални теми. Камю ни въвежда в света на абсурда, свободата и сблъсъка между индивида и обществото, поставяйки въпроса: Какво означава да бъдеш „чужденец“ в собствения си живот?

Присъединете се към нас и се потопете в размисли, които ще разширят разбирането ви както за литературата, така и за живота.

Форма за предварителна регистрация: https://forms.gle/XWFV5ong7AJFuXtDA

Очакваме ви с нетърпение!

Младежки център Пловдив

14:00 – 16:00 часа

Пловдив Древен и Вечен

Участниците ще се представят в 18 танцови стила: Балет, Български народни танци – дивертисменти, Български народни танци – сюжетни и тематични, Танци на народите, Contemporary modern, Lyrical, Джаз, Акробатичен танц, Open, Латино танц, Commercial dance МТV, Танцови мажоретки, Парадни мажоретки, Музикален театър, Urban dance, Бални танци, Гимнастически танц, Продукции.

Колодрум Пловдив

05.04 – 06.04.2025

Занаятчийско училище – Пловдив 2025

„Занаятчийско училище – Пловдив“ отваря врати на 5 април 2025г. на „Улица на занаятите“ в Стария град (ул. „Стръмна“№ 1, 1А, 2 и 3). Регионална занаятчийска камара – Пловдив отправя покана към децата на възраст от 10 до 17 години, желаещи да се докоснат до тънкостите на занаятите, да придобият знания, умения и да изработят изделия под ръководството на майстор-занаятчия.

Обучението в „Занаятчийско училище – Пловдив“ е безплатно и ще се проведе на две групи, всяка с продължителност 3 месеца. Обучението се провежда по зададена програма, включва дванадесет занятия

Улица на занаятите

Детски филмов фестивал

Едни от най-касовите заглавия за деца от изминалата година са селектирани в програмата на Детския кинофест 2025, която ще представи 16 безплатни прожекции, дублирани на български език. Най-новите и обичани заглавия като „Отвътре навън 2“, „Аз, проклетникът 4“, „Муфаса“, „Дивият робот“, „Соник: Филмът 3“, „Смелата Ваяна 2“ и др. ще радват децата в четирите поредни уикенда на месец април на Детски филмов фестивал от 11:00 и 13:00 часа. Безплатните билети за деца, както тези за възрастни на цена 6 лв., се получават от касата на киното след 10:00 часа в деня на прожекцията.

Лъки Дом на киното

05.04 – 27.04.2025

Исус Христос Суперзвезда

мюзикъл на Андрю Лойд Уебър и Тим Райс в постановка на Веселка Кунчева

Режисьор – Веселка Кунчева

Диригент – Константин Добройков

Художник – Мариета Голомехова

Хореограф – Явор Кунчев

Солисти – Николай Воденичаров – Никеца, Владимир Михайлов, Керана, Цвети Пеняшки, Владимир Ников, Константин Кацаров, Август Методиев, Марк Фаулър, Евгений Арабаджиев

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Лате арт с бариста Владимир Стоев

Café Latte Art не е само рисуване с мляко, а форма на изразяване, която съчетава техника и креативност. Меките движения на ръката създават елегантни рози, лалета, сърца и дори цели пейзажи или сюжети от приказки. Освен класическите техники, Владимир Стоев добавя още едно измерение към Café Art – писането върху пяна, създавайки персонализирани послания и изискани дизайни.

Café Latte Art превръща всяка чаша в уникално произведение, съчетавайки майсторство и лично вдъхновение. Независимо дали сте професионален бариста или просто любител на красивото кафе и изисканите десерти, това събитие със сигурност ще докосне сетивата ви!

Ще има и рисувани напитки с мляко и какао за най-малките ни посетители. А за тези от вас с лактозна непоносимост- ще предложим веган варианти.

Заповядайте да се насладим заедно на красотата на авторските напитки на бариста Владимир Стоев и да превърнем кафето в изкуство!

Dolce Mela

10:00 – 15:00 часа

CUTTING EDGE w/ ABYSMATIC, THIS BURNING DAY, 40 DAYS LATER @ BEE BOP CAFE | 05.04

Първа по рода си CUTTING EDGE вечер в BEE BOP CAFE, с участието на 3 от безспорно най-модерните и прогресивни метъл групи в България, съчетаващи 8-струнни китари, електроника и многостилови вокали.

ABYSMATIC – индъстриъл триото издаде последния си албум НЕМЪРТЪВ само преди няколко месеца, синглите от който периодично оглавяват класацията на радио Z-ROCK. Зад гърба си имат участия с COMBICHRIST и LEEROY THORNHILL (ex THE PRODIGY), като също така бяха отговорни и за гостуването на CARPENTER BRUT у нас.

THIS BURNING DAY – метълкор пионерите са изключително активни и след като наскоро бяха избрани за съпорт на могъщите AS I LAY DYING, вече насочват поглед към по-широката европейска сцена.

40 DAYS LATER – първата банда в страната, която възприе джент звученето, започва отново да набира инерция и работи усилено над нов материал, след като неотдавна делеше сцена с имена като BULLET FOR MY VALENTINE, MONUMENTS и VOLA.

Преди и след лайвовете пък Денис от ABYSMATIC ще се погрижи за музикалното оформление със специални DJ сетове, включващи най-новото от BRING ME THE HORIZON, ENTER SHIKARI, NORTHLANE, WARGASM UK, BOBBY WOLFGANG и т.н.

Bee Bop Café

20:00 часа

CHRIS CORNELL Tribute by Der Hunds – 05.04.25 @ Rock Bar Download – Plovdiv

Подгответе се за едно емоционално музикално пътуване, докато der hunds изпълняват песни на Крис Корнел от Soundgarden, Audioslave и соловата кариера на великия музикант

der hunds са:

Боби Косатката

Георги Михайлов

Ивайло Петров – Pifa

Радослав Маринчев

Rock Bar Download

21:00 часа

C-FUSION at Bally Club

В неговата селекция, ще чуете динамичен груви саунд и свежи вокали, които ще ви накарат де се забавлявате на макс цяла вечер!

Bally Club

21:00 часа

INTERCHANGE Live at Petnoto / Етаж 0

Готови ли сте за вечер, пълна с енергия, танци и любими хитове? Interchange – група от млади международни музиканти, идват, за да вдигнат настроението с микс от поп и рок парчета, които гарантирано ще раздвижат партито!

Петното на Роршах

21:00 часа

06 април

Невидимият Тонино

„Невидимият Тонино“ е история за една детска лъжа…

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Вълшебство на пролетта

Дружество на пловдивските художници кани почитателите на изобразителното изкуство на една изложба, посветена на пролетта. Официалното откриване е на 6 април, неделя, от 17.30 часа.

Диана Иванова е родена и живее в Пловдив, където през 1993 г. завършва Средно специално художествено училище за Сценични кадри. Образованието си продължава в Националната художествена академия ,,Николай Павлович“, София. Член е на Дружеството на пловдивските художници, участвала е в множество сборни изложби. Нейни творби се намират в пловдивската галерия „Димитър Георгиев“, в частни колекции у нас и по света, включително в Москва, Виена, Вашингтон, Ню Йорк.

Галерия Пловдив

17:30 часа

Нашенец

по Чудомир

Моноспектакъл на Мариус Куркински

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

„INTO OBLIVION“ PROMO PLOVDIV

Втората спирка от нашето обезглавяващо пътешествие с цел пропагандиране на красивият шум е на 06.04 в изящното @beebopcafe

Сефтето ни в клуба ще бъде придружено от слъдж проповедниците @grunt_bandofficial ,които за първи път ще стъпят на сцена извън София и ще разтърсят сцената с нещо рядко чувано извън столичните земи.

Сбирщината ще включва и брутална дет метъл свинщина, подготвена от нашите добре познати @ribka_band , с които не за първи път всяваме хаос в пловдивските кръчми.

С удоволствие ви каним да изпитате това което сме ви приготвили ние и колегите, но има нещо важно за по-младите фенове:

Втората спирка от нашето обезглавяващо пътешествие с цел пропагандиране на красивият шум е на 06.04 в изящното @beebopcafe

Сефтето ни в клуба ще бъде придружено от слъдж проповедниците @grunt_bandofficial ,които за първи път ще стъпят на сцена извън София и ще разтърсят сцената с нещо рядко чувано извън столичните земи.

Сбирщината ще включва и брутална дет метъл свинщина, подготвена от нашите добре познати @ribka_band , с които не за първи път всяваме хаос в пловдивските кръчми.

С удоволствие ви каним да изпитате това което сме ви приготвили ние и колегите, но има нещо важно за по-младите фенове.

Bee Bop Café

19:30 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.