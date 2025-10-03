Какво да правим в Пловдив (03.10–09.10)

03 октомври

Градски винен фестивал Urban Wine Fest 2025

За четвърта поредна година Пловдив ще бъде домакин на Градския винен фестивал, посветен на Международния ден на мавруда.

Фестивалът ще се проведе в следните дни и часове:

3 октомври 2025 г. (петък): 16:00 – 22:00 ч.

4 октомври 2025 г. (събота): 14:00 – 22:00 ч.

5 октомври 2025 г. (неделя): 14:00 – 17:00 ч.

Фестивалът представя над 40 вина от 15 местни сорта, сред които емблематични за Пловдивския район. Ще бъдат включени и характерни балкански сортове. Посетителите ще имат възможност да дегустират селекция от вина, да се насладят на чаша вино или да споделят бутилка с приятели, да се срещнат с винени професионалисти и да опознаят богатството на българските сортове.

Музикалната програма ще включва изпълнения на Пловдивския духов оркестър, квартет „Гърбачев“ и DJ Manev.

За първи път Сдружение „Пловдив винени маршрути“ ще се представи с регионален щанд, където посетителите ще могат да опитат местни вина и да научат повече за винените традиции в района.

На 5 октомври Сдружението ви кани на дегустационен тур под мотото „На чаша вино разстояние от Пловдив“, който ще включва избрани изби от Пловдив и региона.

Мост над ул. Гладстон

03.10 – 05.10.2025

Премиера на юбилейна книга 10 години Нула32

Десетилетие, събрано в 256 страници – тази книга празнува 10-годишнината на Нула32

Оформена в 15 тематични глави, книгата проследява основните творчески търсения на екипа зад списанието и развитията им в периода 2015 – 2025 г.

В контраст с хронологията на редовните броеве и материалите онлайн, настоящата колекция обогатява четенето като предлага контекст и хвърля нова светлина върху акцентите, проблемите и взаимодействията, изградили физиономията на Нула32.

Между кориците на Кратката хроника оживяват 85 текста – бележки, репортажи, есета, интервюта, рецензии и други жанрови експерименти – и над 140 фотографии и илюстрации. Внимателно подбирани в продължение на близо година, фрагментите тук разказват субективната история на един град и на едно време, както ги видяха и почувстваха авторите и събеседниците на списанието.

Не толкова архив, колкото концентриран редакционен опит, тази книга улавя най-ценното, публикувано под знака на Нула32.

Politico Speakeasy

18:30 часа

Buenos Aires Night with live band Tango Cats & Tango show

Around the World Nights представя:

Noche Argentina

Пътуваме между сенките и страстта на Буенос Айрес- градът, който никога не спи!

Ще се срещнем с културата на Аржентина, музиката от старите улици на Буенос Айрес и поезията на танца.

Очакват ви:

Преди основната програма- кратък урок по основни стъпки в танго, които след това ще може да приложите във вечерната забава

На сцената– в Пловдив ни идват на гости група TANGO CATS

Те разчупват клишетата, преобръщат очакванията и вдъхват на тангото нов живот – с дръзко, съвременно звучене, което запазва духа, но носи нова енергията.

Музиката им е едновременно новаторска и дълбоко уважителна към традицията.

• Зорница Цветанова – пиано и вокал

• Младен Тасков – пианист и аранжор

• Орлин Цветанов – цигулка

• Веселин Веселинов Еко- бас

• Ангел Маринов – акордеон и

бандонеон

Танго шоу на живо – от Мата и Венци Джореви. Тангото е кратка история за страст, болка и надежда. Знаете ли, че танцът е включен в Списъка на ЮНЕСКО на нематериално културно наследство?

Поезия и кратка културна история – една разходка в сърцето на Аржентина.

Аржентинска кухня и вино – като спомен от далечно пътешествие

Тематичен декор, а вас очакваме тематично в цветовете на страстта-черно, червено, елегантно

Джаз клуб В Джаза

20:00 часа

STEEL AND STILETTOS / High heels dance perfomance

Къде свършваш ти и къде започват другите? Каква е цената на това да загубиш себе си?

Steel&Stilettos – High Heels dance performance по идея и хореография на Натали Чифлигарова

С участието на: Александра Царева, Габриела Топалова, Ивет Ангелова, Николета Стоянова, Надежда Илиева

Лицата стават отражения.

Стъпките се сливат в повторения.

Къде свършваш ти и къде започват другите?

Насладете се на неповторимо танцово представление на високи токчета, което ще ви насити с красота, загадъчност и храна за размисъл.

Натали Чифлигарова е професионален танцьор и хореограф от град Пловдив. Танците са нейна страст и незаменима част от живота ѝ вече близо 17 години. Обучавала се е в редица танцови направления, сред които: класически балет и характерни танци, джаз, контемпорари, хип хоп и high heels.

Към момента е фокусирана изцяло върху развитието си в High Heels танците, както и това на своите ученици.

Част от нейните цели е да подпомогне популяризирането на стила в България, доказвайки още веднъж, че Heels-ът е не само красив, но и способен да разказва истории.

Петното на Роршах

22:00 часа

04 октомври

Голямото пътешествие на малкото крокодилче

Крокодилчето Лил тръгва на дълго пътешествие. То бяга от строгите правила в света на възрастните крокодили и търси място, където да си играе на воля. Лил попада сред хората, а там го очакват много приключения и изненади. Какво открива Лил в това дълго пътешествие? Сбъдват ли се неговите очаквания? Заедно със своя приятел Бил, малкото крокодилче разбира къде се чувства най-щастлив.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Есенен сладък брънч в Пекарната

Ранна есен, топло време, уют и ухания на сладки печива!

На 4 октомври, събота, в Пекарната сте добре дошли на специален закуско-обяд от есенни творения:

Класически канелени рулца

Чийзкейк с малини, кокосова захар и кестенов крем

Веган тарт с поширани круши

Веган безглутенов бананов хляб с подправки и тъмен шоколад

Меденки с ленено семе и шипков мармалад

И други есенни ароматни вкусотии!

Ще подготвим и специално тиквено латте

Запазете си масичка!

Пекарната на Дани

10:00 часа

Пауза – дискусионен форум на Нула32

ПАУЗА“ е нов дискусионен форум на сп. Нула32, който прекъсва шума и скоростта, за да отвори пространство за смислен разговор – за града, творчеството и технологиите.

Програма и участници

панел ГРАД

Пловдивският modus vivendi | Катрин Сариева

Гражданското участие във формирането и управлението на градовете | Любо Георгиев

панел ТВОРЧЕСТВО

Достъп до култура: ролята на независимия сектор | дискусия със зам.-министър Георги Султанов и Любомира Костова

Въпросът за вкуса | дискусия с Иван Ланджев и Павел Веснаков

панел ТЕХНОЛОГИИ

Как да останем различни в света на изкуствения интелект | лекция и дискусия с Георги Караманев

Съдържание и алгоритми: има ли бъдеще за журналистиката | дискусия с Марио Мишев и доц. Иво Инджов

Камерна зала, Драматичен театър-Пловдив

10:00 часа

Café del Mundo Symphonic

Café del Mundo е истинска радост от живота в концертната зала.

Ян Паскал и Александър Килиан произхождат от граничния триъгълник Франкония-Баден-Хесен, който те галено наричат „Алемандалусия“. Те са фундаментално противоположни като огън и вода – и точно затова се допълват взаимно, за да се превърнат в музикален акт от световна класа. Тяхното съвместно изпълнение на живо е възбуждащият диалог между двама талантливи виртуози, които ту се ласкаят, ту се предизвикват и изтръгват най-доброто един от друг – интензивно и експлозивно, създава се магическа аура, от която никой не може да избяга. Оставете се да бъдете изненадани от невероятното музикално разнообразие на две фламенко китари с репертоар, който формира фина връзка между класическата музика и джаза, техно и световната музика.

Café del Mundo заедно с Нов Симфоничен Оркестър с диригент маестро Петко Димитров за първи път в Античен Театър Пловдив!

Античен театър

20:00 часа

Тоска

Опера

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Camping & Caravaning Expo

Най-голямото и важно събитие в къмпинг, караванинг и аутдор сектора отново ще гостува на Пловдив на 4 и 5 октомври. За втора поредна година Camping & Caravaning Expo ще се проведе на Гребната база в първия по красота и втория по големина български град.

Тази есен отново ще съберем на едно място новости от сферата на къмпинг туризма, караванинга, водните забавления и аудор. Посетителите на изложението ще имат възможност да разгледат кемпери, каравани, палатки, автомобили за туризъм и свободно време, къмпинг оборудване, лодки и редица нови и интересни продукти и услуги свързани с къмпинг, туризъм, вода и активности в природата.

Очакваме те на:

4-ти октомври, събота от 10:00 до 19:00 часа

5-ти октомври, неделя от 10:00 до 18:00 часа

Гребна база

Пазител на стойност – първият музей на инвестиционното злато в България

На 4 октомври, в центъра на Пловдив, отваря врати първият музей на инвестиционното злато в България.

„Пазител на стойност“ е проект на Tavex с мисия да повиши финансовата култура у нас.

Това е място, което ще ви поведе на пътешествие – от звездния прах преди милиарди години, през първите златни монети и падналите империи, до парите, които носим в джоба си днес.

„Пазител на стойност“ не е сух урок по икономика, а преживяване с:

редки експонати и автентични банкноти

ангажиращи интерактиви

истории за кризи и инфлации, които ни засягат и днес

И още много…

Това е изложба за всеки, който се е питал: Какво всъщност са парите?

Защо губят стойността си?

И как можем да я съхраним?

Tavex Злато и валута

10:00 часа

ALEXANDAR IVANOV & YEHORII UZHVA Quartet – Jazz Club „В Джаза“

Aleksandar Ivanov & Yehorii Uzhva Quartet

За първи път заедно на българска сцена – четирима млади джаз таланти от Амстердам:

Yehorii Uzhva (Украйна) – саксофон

Duarte Fernandes (Португалия) – контрабас

Nikolay Kostadinov (България) – пиано

Aleksandar Ivanov (България) – барабани

Енергия, импровизация и авторска музика от новата вълна на амстердамската джаз сцена.

Подкрепете младите таланти и се потопете в един различен джаз свят!

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

05 октомври

Тримата братя и златната ябълка

Трима братя получават наследство от баща си златна ябълка. За беда, всяка година долита една Ламя и я открадва. Само Най-малкият от братята поема по дългия път след Ламята, за да върне своята златна ябълка. По пътя неусетно пораства и открива че силата на човек се крие в сърцето. Открива позабравени ценности като вяра, надежда, любов. Открива приятелството и мъдростта. Успява да победи Ламята и да върне своята златна ябълка. За да може отново да блести на върха на дървото, изплетено от ръцете на разказвачките. Това е спектакъл за корените и наследството, оставено ни от дедите. За съхранението и опазването на националното достойнство и идентичност. Спектакъл в който българската фолклорна музика, народното творчество и ръкоделие, българските танци и обреди са преплетени в една вълшебна, магична приказка.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Заедно

На живо ще чуете песните от албума „Тук сме“ – проект, създаден с много любов и вдъхновение, посветен на вас, публиката. Очакват ви емоционални изпълнения, които докосват сърцето, майсторски аранжименти и много музикални изненади.

Специални гости на турнето са обичаната народна певица Нели Андреева и женски квартет към хор „Нуша“, които ще добавят още багри към вълшебната атмосфера с фолклорни обработки и вълнуващи вокални изпълнения.

Не пропускайте тази среща с музиката, която свързва миналото и настоящето, корена и душата.

Дом на културата Борис Христов

19:30 часа

