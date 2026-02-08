Какво да правим на Свети Валентин?

Идеи за празника през 2026 година, независимо дали сте избрали да го отбележите с приятели, половинката или сами

Независимо дали празникът за вас е споделен, приятелски или съвсем соло, градът под тепетата предлага достатъчно поводи да се изгубите в нещо красиво, забавно или неочаквано. Събрахме идеи за 14 февруари 2026, които нямат нужда от клишета – само от настроение и желание за малки градски открития.

СПА ден

Може да го направите както сами у дома, като превърнете жилището си в уютен ритрийт център, така и да изберете бягство в някой от спа центровете в града под тепетата или в близост.

Ароматни свещи. Успокояваща музика. Домашно приготвени маски за лице. Поглезете се с масажи и се отдайте на качествено време с любимия човек.

Ако пък изберете да е някъде навън, не се колебайте да изберете от нашия списък със Spa and wellness центрове в Пловдив.

Посещение на нетрадиционен музей

И тази година имаме точното предложение! Даже две!

Първо може да започнете с Fantasy-НЕ-Музеят, който се намира в непосредствена близост до Копчетата и площада пред Община Пловдив и е едно място, което няма никаква претенция да бъде музейна институция, но разказва толкова сладко историята на Пловдив, че чак опитваш вкуса и аромата му, чуваш звуците му, усещаш ритъма му.

А след това се потопете в специалната експозиция към Етнографския музей, посветена на ютията – единствена по рода си на Балканите…

