Къде е най-добрата матча лате в Пловдив?

Източник: Lost in Plovdiv

Преди няколко години матча латето беше по-скоро екзотика, която се срещаше само в специализираните кафенета. Днес то е сред най-поръчваните напитки по света, а популярността му непрекъснато расте благодарение на социалните мрежи.

Матча произхожда от Япония, където векове наред е неизменна част от традиционната чаена церемония, но всъщност корените ѝ могат да бъдат проследени до Китай, откъдето техниката за приготвянето ѝ достига до Япония още през XII век. Тя представлява фино смлян прах от специално отглеждани листа зелен чай.

Днес класическата матча намира модерно превъплъщение под формата на матча лате – комбинация от чай и мляко, която впечатлява с наситения си зелен цвят, кадифена текстура и характерен свеж, леко тревист вкус с фини умами нотки. Освен заради визията си, напитката е предпочитана и заради начина, по който действа кофеинът в нея. Благодарение на съдържащата се аминокиселина L-теанин, енергията се освобождава постепенно, без резкия пик и последващия спад, характерни за кафето.

А ето и нашите любими места под тепетата, където обичаме да я пийваме и харесваме начина, по който я приготвят:

Turtles Specialty Coffee and Food

Макар да отвори преди едва година, мястото бързо се превърна в една от любимите ни спирки за качествено кафе и матча. След няколко посещения спокойно можем да кажем, че тук приготвят една от най-добрите в града. Най-много харесваме студения ѝ вариант, а ако тепърва откривате напитката, можете да добавите вкусове като ягода или ванилия, които омекотяват характерните тревисти нотки.

Freyja – the bakery BG

Ако обичате да експериментирате, тук задължително опитайте Ube Matcha. Освен че е изключително фотогенична, комбинацията е и много вкусна. Напитката се приготвя със 100% органично убе от Филипините – лилав сладък картоф, известен с естествено сладкия си, кремообразен вкус. В съчетание с матча той създава балансирана напитка с интересен цветови контраст и нежен аромат.

Мекица и кафе

Предлагаме и да пробвате нещо съвсем нетрадиционно – матча лате с мекица и кафе…Защото, защо не?! Нито е типичната закуска, нито обичайният брънч, но пък си заслужава тестът, а гарантираме, че мекиците и бухтичките тук са винаги добра идея.

Източник: Lost in Plovdiv