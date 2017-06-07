Йон Калман Стефансон идва в Пловдив
С исландския романист започват Европейски писателски срещи – Пловдив 2017
Европейски писателски срещи – Пловдив открива исландският писател Йон Калман Стефансон. Предстои да излезе на български език втората му книга "Тъгата на ангелите", която ще бъде представена на срещата на 7 юни 2017, сряда от 18,30 ч в Културен център на Радио Пловдив.
Себастиан Марек, Iceland Review пише: „Стефансон е романист, който пише поезия – поезия понякога пестелива, друг път епична, придружена от лирични полети на изразността, които внезапно се превръщат в прозаични изявления. Сетивното му писане е наситено с първични емоции и очевидни философски истини, дразнещи и пленителни, над които непрекъснато тегне заплахата да спрат да бъдат вземани насериозно за даденост.“
Йон Калман Стефансон е роден през 1963 година в Рейкявик. Поет, романист и преводач, той е един от най-изтъкнатите съвременни исландски писатели. Има четири номинации за Литературната награда на Северния съвет, носител е на Исландската литературна награда (2005) за романа си „Лятна светлина и след нея пада нощ“ и на шведската литературна награда на името на Пер Улув Енквист (2011) за „Между рая и ада“. Неговите произведения са преведени на десетки езици.
984 коментари
п»їJust now, I discovered an interesting resource concerning ordering meds from India. It covers CDSCO regulations for generic meds. If you are looking for Trusted Indian sources, go here: п»їcheapest online pharmacy india. Cheers.
I was wondering about getting antibiotics without prescription. I ran into a verified post that ranks trusted vendors: п»їhttps://polkcity.us.com/# mexico online farmacia. What do you think?.
п»їRecently, I discovered a helpful page concerning generic pills from India. It covers WHO-GMP protocols for generic meds. If anyone wants factory prices, go here: п»їwebsite. Good info.
Just wanted to share, an official guide on FDA equivalent standards. The author describes quality control for generics. Source: п»їorder medication from mexico.