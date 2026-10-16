Проф. Кантарева- Дечева: Пълен срам за Община Пловдив

„Това, което се случва с мен и моето пенсиониране, е пълен срам за Община Пловдив“. Така коментира пред Под тепето днешното си освобождаване от поста директор на ОИ „Старинен Пловдив“ проф. Елена Кантарева- Дечева. Успяхме да разговаряме с нея чак вечерта, тъй като цял ден днес тя е предавала документи, ключове, компютри и всичко останало, което й се е водило като ръководител на общинския институт. Проф. Кантарева- Дечева бе освободена няколко месеца след навършване на пенсионната си възраст, макар тя като хабилитирано лице да може да се пенсионира след още няколко години. Освободена бе почти на финала на мандата си, който изтича на 1 май 2027г.

„За мен бе неочаквано, макар да бях в очакване всеки ден от 2024г. Така, че не съм изненадана от решението на общината. В случая за мен в случая има двоен стандарт по повод решенията, касаещи общинските културни институти, тъй като аз не просто не съм единствена, която заемаше поста на директор в пенсионна възраст, а това си е наложена практика в Община Пловдив от много години. Нещо повече- някои от директорите на различните институти бяха допуснати в пенсионна възраст до конкурси за заеманите от тях в продължение на години“, коментира реставраторът.

Тя заяви пред Под тепето, че откакто е директор на „Старинен Пловдив“ той е бил е игнориран по всякакъв начин от градската управа, при положение че е най- печелившата, успешна и голяма общинска културна институция.

„Сега, ако си назначат за временно изпълняващ длъжността техен човек, може да се променят нещата вероятно и да обърнат повече внимание на института“, добави тя.

Припомни, че „Старинен Пловдив“ управлява 17 обекта с различен характер, а това прави административната част от работата доста тежка. Отговорен е за програмиране, за менажиране на обекти, за туристически турове. „Да не говорим и за опазването на паметниците, което ни е основна дейност. И в момента върви реставрацията на банята на къщата на Стоян Чомаков. С чиста съвест мога да заявя, че никой от предишните директори не е направил толкова много по отношение на опазването и реставрацията“, смята проф. Кантарева-Дечева.

В този контекст е изключително притеснена как ще продължи работата по кандидатурата ни за ЮНЕСКО, той като тя е била ключов елемент в процеса като предполага, че най-вероятно в общината не се интересуват от тази тема.

Предполага, че със сигурност е хора в общинското ръководство са били подразнени и от това, че е била кандидат за народен представител от Прогресивна България.

„Не можа да кажа, че се чувствам обидена. По- скоро съм омерзена от всичко това, което се насочи срещу мен в последните години. Не мисля, че съм го заслужила, на фона на това, което съм дала и продължавам да давам за Пловдив и наследството му. Сега се оставям на творческата си дейност. Продължавам си в Академията, да обърна повече внимание на студентите си. Имам храм, който ме чака за изписване. Така че има много приятни неща, за които да мисля и за които да давам времето и енергията си“, заяви на финал пенсионираният директор на ОИ „Старинен Пловдив“.